Fußball-Hallenmasters Qualifikation : Reiskircher Vorfreude auf Budenzauber

Drei Jahre ist es her, dass im Erbacher Sportzentrum das letzte Qualifikationsturnier stattfand. Im Dezember 2019 setzte sich das Team der SV Elversberg als Turniersieger durch. Foto: Markus Hagen

Erbach/Reiskirchen Lange mussten die Fans aus dem Saarpfalzkreis auf Hallenfußball verzichten. An diesem Sonntag wird endlich wieder im Erbacher Sportzentrum gekickt, beim Qualiturnier des SV Reiskirchen.

Endlich rollt der Ball auch wieder in den saarländischen Hallen. Die coronabedingte Zeit ohne Hallernfußball hat ein Ende. Seit vergangener Woche laufen die Qualifikationsturniere zum Hallen-Masters Finale des Saarländischen Fußballverbandes im nächsten Jahr in der Saarlandhalle. Gegenüber der Saison 2019/2020 ist die Anzahl dieser Qualifikationsturniere zwar auf 36 gesunken, weniger interessant werden sie dadurch nicht. Die Vorfreude bei den Fans ist groß, so auch im Raum Homburg, wenn der SV Reiskirchen nach zweijähriger Pause am kommenden Sonntag im Erbacher Sportzentrum zur 19. Auflage des Bank1-Saar Saarpfalzcup einlädt.

Für die 16 Mannschaften, die beim Qualifikationsturnier des SV Reiskirchen teilnehmen, gibt es reichlich Wertungspunkte auf dem Weg zum Masterfinale zu gewinnen. Mit 61 Punkten gehört das SVR-Turnier zu den, am höchsten bewerteten Hallenturnieren dieser Saison. Maßgeblich für die Wertung ist die Ligen-Zugehörigkeit der gemeldeten Teams. An erster Stelle steht hier der Oberligist FSV Jägersburg, dessen Wertungszahl mit sechs Punkten am höchsten liegt. Dazu kommen sechs Teams aus der Saarlandliga (Wertungsziffer fünf): darunter der aktuellen Tabellenführer Sportfreunde Köllerbach, der Zweite FC Homburg II. Hinzu kommen die Spielvereinigung Quierschied, der FV Eppelborn und die Borussia aus Neunkirchen. Mit dem DJK Ballweiler-Wecklingen wird zudem eine Saarlandliga-Mannschaft auf der Platte stehen, die als Aufsteiger für ordentlich Wirbel in der Liga gesorgt hat. Außerdem dabei sind die beiden Verbandsligisten SV Schwarzenbach und SV Rohrbach. Aus der Rosenstadt spielt zudem der Landesligist TSC Zweibrücken mit. Aus der saarländischen Landesliga Ost werden der SV Genclerbirligi Homburg und Gastgeber SV Reiskirchen auflaufen. Weiter im Teilnehmerfeld sind der SV Kirkel aus der Bezirksliga Ost, der VfB Waldmohr und der SV Spesbach (A-Klasse) und Kreisliga A Ligist SV Bruchhof.

Los geht der Fußballreigen mit der Vorrunde ab 10 Uhr. In der Gruppe A spielen Saarlandligist FC Homburg, Gastgeber SV Reiskirchen, die DJK Ballweiler-Wecklingen und der VFB Waldmohr. In der Gruppe B ist Oberligist FSV Jägersburg der klare Favorit. Die Jägersburger werden hier in der Vorrunde auf den SV Genclerbiriligi Homburg, auf die Sportfreunde Köllerbach und auf den SV Bruchhof-Sanddorf treffen. In der Gruppe C spielen Borussia Neunkirchen, der TSC Zweibrücken, der SV Rohrbach und der SV Kirkel. Der FV Eppelborn, der SV Spesbach, die Spielvereinigung Quierschied und der SV Schwarzenbach werden in der Gruppe D bis 16.31 Uhr die beiden Teilnehmer für das Achtelfinale ausspielen. Das erste Achtelfinalspiel – qualifiziert sind jeweils die Gruppensieger und Zweiten – ist für 17 Uhr angesetzt. Die beiden Halbfinalpartien werden um 18.25 und 18.42 angepfiffen. Für 19.16 Uhr ist die Partie um Platz drei angesetzt. Dann steigt das Finale um den Bank-1-Saar Saarpfalz-Cup um 19.33 Uhr.

Nicht nur reichlich Punkte für die Qualifikation zum Masters Finale gibt es am Sonntag im Erbacher Sportzentrum zu ernten, sondern auch einiges an Preisgeldern. Insgesamt werden die besten vier Teams 2000 Euro vom Sponsor Volksbanken Saarpfalz erhalten. Der Turniersieg darf sich über 1000 Euro freuen. Der unterlegene Finalist erhält immerhin 500 Euro. Platz drei wird mit 300 Euro belohnt und der Turniervierte bekommt 200 Euro.