Fußball-A-Klasse : Warum Hergert kein Freund von Hartplätzen wird

Geht der Blick Richtung Bezirksliga? Trainer Andreas Hergert und sein SVN Zweibrücken überwintern in der A-Klasse an der Tabellenspitze. Ob am Ende der Aufstieg gelingt, liege alleine an seinen Spielern, meint der 36-Jährige. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Der SVN Zweibrücken überwintert in der Fußball-A-Klasse an der Tabellenspitze. Die Niederauerbacher lassen kaum Tore zu – und sind dennoch eines der fairsten Teams der Liga. Trainer Andreas Hergert prophezeit aber eine Menge Arbeit, wenn sein Team am Saisonende ganz oben stehen will.

Von Mirko Reuther

Spitzenspiele kann der SVN Zweibrücken. Die Niederauerbacher überwintern in der Fußball-A-Klasse als Tabellenführer. Und zieht man nur die bisherigen Ligaspiele gegen seine ärgsten Verfolger heran, tut er das völlig zurecht. Den Tabellenzweiten SC Busenberg schickte der SVN im Oktober mit einem 0:3 im Gepäck auf die Heimreise. Den Dritten Palatia Contwig schlugen die Zweibrücker im September auswärts mit 2:1. Und für den Vierten SV Obersimten gab es Ende Oktober ebenfalls nichts an der Hofenfelsstraße zu ernten. Der SVN gewann mit 4:1.

Würden die Niederauerbacher nicht gerade gegen die vermeintlich kleineren Gegner die Punkte liegen lassen – der minimale Vorsprung von vier Zählern auf den SC Busenberg, der zwei Spiele weniger ausgetragen hat, könnte schon komfortabler sein. Der SVN kassierte seine drei Saisonniederlagen gegen den Zwölften SV Martinshöhe (0:2), den Achten SV Lemberg (0:2) und den Siebten FK Petersberg (0:3).

„Wir stehen da oben, weil die anderen Mannschaften genauso oft patzen wie wir. Keiner marschiert vorne weg“, gibt Zweibrückens Trainer Andreas Hergert unumwunden zu. Dass seine Mannschaft gegen die Gegner aus dem Niemandsland der Tabelle die Angst vor der eigenen Courage entwickelt, sei nicht der Fall, sagt der 36-Jährige. „Wenn wir mit voller Kapelle antreten, sind wir in der A-Klasse schon eine Macht. Und das war in den Top-Spielen der Fall. Da hat dann ausnahmsweise mal nicht wieder die Oma eines Spielers Geburtstag gehabt. Gegen Lemberg hat dagegen die halbe Mannschaft gefehlt“, sagt Hergert. Gegen Petersberg allerdings „haben wir unglaubliche taktische Fehler gemacht. Ich hab gedacht, ich seh die Mannschaft aus der Saison 2019/20 vor mir. Als hätten wir uns zurückentwickelt“, räumt der Trainer ein. Ein ganz besonderer Fall allerdings sei die Partie in Martinshöhe gewesen. Denn: „Die haben sehr kurzfristig entschieden, dass ihr Rasenplatz im Oktober bei sommerlichen 25 Grad nicht bespielbar ist und wir auf den Hartplatz ausweichen müssen. Da standen wir dann mit unseren Schraubstollen“, erinnert sich Hergert. Und ergänzt: „Hartplatz können wir einfach nicht. Das ist kein Geheimnis mehr.“

Auch wenn der Trainer nicht mit jedem Auftritt seiner Mannschaft in dieser Runde einverstanden war, hat er positive Entwicklungen ausgemacht. „Wir erzielen nicht unheimlich viele Treffer, haben aber eine gewisse Kaltschnäuzigkeit entwickelt. Das letzte Spiel vor der Pause bei der SG Rieschweiler II war grottenschlecht von uns. Aber zwei Chancen – zwei Tore – ein dreckiger Sieg. Das hat mich gefreut.“

Apropos Tore: Dass der SVN nicht den einen überragenden Torjäger in seinen Reihen hat wie Max Mayer (Hilster SV/23 Tore) oder Felix Burkhard (19) vom Konkurrenten Busenberg, sieht Hergert eher als Vorteil denn als Nachteil. „Burkhard haben wir mit zwei Verteidigern in die Zange genommen. Der hatte nach 60 Minuten keine Lust mehr. Bei uns verteilt sich das Toreschießen auf mehrere Schultern. Wenn wir mit Stephan Grauer, Helmand Mohammad und Aaron Feß antreten, schafft es kein Team der Liga, alle drei aus dem Spiel zu nehmen.“

Die Defensiv-Abteilung der Niederauerbacher ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben. 18 Gegentore in 16 Spielen sind Liga-Bestwert. Und um Tore zu verhindern, müssen die Zweibrücker nicht auf rustikale Mittel zurückgreifen. Kein einziger Spieler von Hergerts Team wurde in dieser Runde bislang vom Platz gestellt. In der Fairplay-Wertung ist der SVN Zweiter. Und das ist dem Trainer durchaus wichtig. „Eine Grätsche ist immer die letzte Lösung. Und im Training ist sie gar keine Lösung. Da herrscht bei uns Grätschverbot“, sagt der 36-Jährige. Und ergänzt: „Was gar nicht geht, sind Unsportlichkeiten wie Beleidigungen. Wenn sich das ein Spieler leistet, sitzt er bei mir noch auf der Bank, wenn die Sperre längst abgelaufen ist. Das ist inakzeptabel.“

Mit dem Blick auf die Tabelle, in der die Zweibrücker von ganz oben grüßen, können Hergert und Co. zunächst entspannt überwintern und auf ihrer nachträglichen Weihnachtsfeier zwischen den Festtagen und Neujahr anstoßen. Ernst wird es wieder am 21. Januar. Dann beginnt die „kurze aber knackige Vorbereitung mit fünf Testspielen“, sagt der Trainer. Das erste Pflichtspiel steht am 26. Februar zu Hause gegen den FK Clausen an.

Und die Ziele für die Restrunde? „Letzte Saison waren wir auch lange Spitzenreiter. In der Aufstiegsrunde wurden wir dann Fünfter. Ich persönlich würde mich auch freuen, wenn es diesmal Platz drei wird. Aber die Jungs haben vor der Saison gesagt, sie wollen aufsteigen. Und das Ziel trage ich als Trainer mit. Aber wenn das klappen soll, ist in der Vorbereitung viel Arbeit nötig. In der Hand haben es nur die Spieler.“