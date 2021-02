3. Fußball-Liga : FCK von Unentschieden „unfassbar genervt“

Marco Antwerpen, der Trainer des 1. FC Kaiserslautern, ärgert sich über die immer wiederkehrenden Schwächephasen in den 90 Minuten. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kaiserslautern Der Fußball-Drittligist wartet weiter auf den zweiten Heimsieg der Saison. Gegen den SV Meppen kamen die Pfälzer auf dem neu verlegten Rasen im Fritz-Walter-Stadion nicht über ein 2:2 hinaus. Es droht der Sturz auf einen Abstiegsplatz.

Marco Antwerpen wirkte nachdenklich. „Heimspiele sind eigentlich dafür da, dass du sie gewinnst“, grübelte der Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, nachdem seine Mannschaft bereits zum 14. Mal in dieser Saison die Punkte mit dem Gegner geteilt hatte. Auf dem frisch verlegten Rasen im Fritz-Walter-Stadion war der FCK am Samstag gegen den SV Meppen nicht über ein 2:2 (1:1) hinausgekommen.

Die Heimschwäche der Roten Teufel lässt die Sorgenfalten immer größer werden. Erst ein einziges Spiel hat der FCK in dieser Spielzeit auf dem Betzenberg für sich entschieden. Ende November vergangenen Jahres war das. Kaiserslautern gewann mit Ach und Krach gegen Schlusslicht VfB Lübeck (1:0). Die Pfälzer belegen zwar noch einen Nichtabstiegsplatz. Doch die ohnehin schon brandgefährliche Situation im Tabellenkeller ist „trügerisch“, weiß Antwerpen. Der FCK steht mit 26 Punkten nur über dem Strich, weil dem KFC Uerdingen (24) wegen seines Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens drei Zähler abgezogen wurden. Die Krefelder haben allerdings vier Partien weniger bestritten als Kaiserslautern. Abgesehen von Unterhaching haben auch alle anderen hinter dem FCK platzierten Teams noch mindestens ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Das erneute Unentschieden ließ Antwerpen dann auch „zwiegespalten“ zurück: „Wir sind zwei Mal nach einem Rückstand zurückgekommen. Die Moral ist da. Aber wir spielen immer nur zeitweise guten Fußball, sind nicht über 90 Minuten stabil. Wir haben zu viele schwache Phasen. Und die können wir uns in unserer Situationen nicht erlauben“, haderte der Trainer.

Eine der guten Phasen der Roten Teufel, bei denen Top-Torschütze Marvin Pourié (8 Treffer) wegen seiner Trainingsleistungen nicht im Kader stand, sah Antwerpen gleich zu Beginn. Marlon Ritter und der ehemalige Meppener Marius Kleinsorge gaben bereits kurz nach dem Anpfiff die ersten Warnschüsse auf das Tor der Emsländer ab. Und nach fünf Minuten tat sich durch Kleinsorge auch die erste dicke Möglichkeit für die Gastgeber auf. Der 25-Jährige erlief einen schwachen Rückpass der Meppener Verteidigung, legte den Ball rechts an SV-Torwart Erik Domaschke vorbei, doch der Schlussmann der Gäste spitzelte dem Lauterer das Leder in höchster Not vom Fuß. Nachdem Anas Ouahim, der FCK-Kapitän Carlo Sickinger (Muskelbündelriss) im defensiven Mittelfeld vertrat, mit einem Fernschuss das Ziel verfehlt hatte (7. Minute), war es mit der pfälzischen Angriffswucht aber erst einmal vorbei. Zuerst verflachte die Partie, dann wurde Meppen mutiger. Antwerpen war mit dem immer fahriger werdenden Auftritt seiner Elf überhaupt nicht einverstanden und warf nach 20 Minuten frustriert sein Handtuch Richtung Trainerbank.

Kurz darauf lag seine Mannschaft nach einer Serie haarsträubender Fehler mit 0:1 zurück. Ritter verlor den Ball im Aufbauspiel. Außenverteidiger Hendrick Zuck ließ Meppens René Guder ungestört flanken. FCK-Torwart Avdo Spahic tauchte unter dem Ball durch – und am zweiten Pfosten waren die Lauterer Verteidiger Jean Zimmer und Tim Rieder nicht eng genug an Christoph Hemlein dran, der per Kopf zur Gästeführung traf (29.). Hemlein, ehemaliger Kapitän des FCK, der Ende 2019 von Boris Schommers suspendiert wurde, trat nach dem Abpfiff gegen seinen damaligen Trainer nach. Das Wichtigste sei, „dass Lautern im Sommer den ‚Harry Potter‘ losgeworden ist, der an der Seitenlinie stand“, meinte Hemlein am Mikrofon von MagentaSport.

Auf dem Feld legte der FCK nach dem Gegentreffer wieder einen Gang zu – und belohnte sich nach einer sehenswerten Kombination prompt mit dem Ausgleich. Ritter legte den Ball nach einem Doppelpass mit Daniel Hanslik rechts raus zu Jean Zimmer. Der spielte das Leder umgehend zurück auf Ritter, der aus zehn Metern zum 1:1 traf (38.). Kurz vor der Pause hätte Ritter sein Team sogar in Führung bringen können. Sein Schlenzer verfehlte das Tor aber um einen guten Meter (45.).

Der Ausgleich verlieh dem FCK aber keine Sicherheit. Kaum waren die Seiten gewechselt, lag Kaiserslautern schon wieder zurück. Erneut wegen eines individuellen Fehlers. Verteidiger Alexander Winkler traf bei einer harmlosen Hereingabe der Gäste den Ball nicht richtig. Den Schuss von SV-Spieler Luka Tankulic konnte Spahic noch klären. Doch das Leder fiel Meppens Tom Boere vor die Füße. Der wurde von Rieder umgerissen. Elfmeter. Der Niederländer Boere trat selbst an – und erzielte das 2:1 (47.). Wenige Minuten später hätte Mike Bähre per Kopf beinahe den dritten Treffer für die Gäste nachgelegt.

Antwerpen hatte genug gesehen und nutzte innerhalb von zwei Minuten alle fünf ihm zur Verfügung stehenden Wechsel. Und seine Joker stachen sofort. Eine Flanke von Zuck nahm der eingewechselte Philipp Hercher volley. SV-Torwart Domaschke konnte zwar parieren. Doch der ebenfalls eingewechselte Elias Huth war zur Stelle und köpfte den Ball ins leere Tor (59.). In der letzten halben Stunde spielten beide Teams auf Sieg. Die besseren Chancen hatte der SV Meppen. Die größte in der 82. Minute: FCK-Torwart Spahic hielt zumindest den einen Punkt bei einem Schuss von Dejan Bozic fest.