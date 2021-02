1. FC Kaiserslautern : Neues Grün – neues Glück?

Marius Kleinsorge will hoch hinaus. Zumindest soll sein 1. FC Kaiserslautern aus dem Tabellenkeller der 3. Liga klettern. Dafür braucht es einen Heimsieg am Samstag gegen Kleinsorges Ex-Club SV Meppen. Foto: picture alliance/dpa/Uwe Anspach

Kaiserslautern Auf dem frisch verlegten Rasen im Fritz-Walter-Stadion peilt Fußball-Drittligist Kaiserslautern am Samstag gegen den SV Meppen den zweiten Heimsieg der Saison an. Den brauchen die Roten Teufel im Abstiegskampf auch dringend.

Der 1. FC Kaiserslautern will – und muss – am Samstag (14 Uhr, SWR) voll auf Sieg spielen. Gegen den SV Meppen soll für den vom Abstieg bedrohten Fußball-Drittligisten endlich der zweite Dreier der Saison auf dem Betzenberg her. Gelingen soll dies „mit mehr Zug und mehr Flanken“ zum gegnerischen Tor, mit schnellen Kombinationen. „Wir haben ein Heimspiel, von daher werden wir schon wieder versuchen, sehr offensiv zu spielen“, erklärt FCK-Trainer Marco Antwerpen. Bei der bitteren Niederlage in Ingolstadt (0:1) habe das Team erstmal versucht, über viel Ballbesitz den Druck aus dem Spiel des Gegners herauszunehmen. „Jetzt gilt es, den Fokus wieder auf frühe Ballgewinne zu legen, wieder eine gute Passqualität an den Tag zu legen – und Tore zu erzielen.“ Das immer wiederkehrende Manko der Roten Teufel.

Doch dürften am Samstag Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion dabei sein, so stünden die Chancen darauf, live viele Tore mitzuerleben, wahrlich nicht schlecht. In den bisher sieben Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Meppen sind insgesamt 41 Treffer gefallen. Die Bilanz: ausgeglichen. Jeweils drei Siege und drei Niederlagen sowie ein Remis stehen in der Statistik. Das Hinspiel haben die Emsländer aber mit 3:2 für sich entschieden. Zudem kommt die Mannschaft von Trainer Torsten Frings mit dem Rückenwind aus zwei Siegen gegen Unterhaching (3:2) und den Halleschen FC (2:1) in die Pfalz. Auf dem Betzenberg gewonnen hat Meppen allerdings noch nie (6:7, 2:4, 3:3). Geht es nach den Lauterern, soll das auch so bleiben.

Der lang ersehnte zweite Heimsieg der Saison ist für den FCK eigentlich schon Pflicht. Neben dem einzigen Dreier gegen Schlusslicht VfB Lübeck stehen im Fritz-Walter-Stadion bislang lediglich acht Remis und drei Niederlagen zu Buche. Mit einem Erfolg gegen den um vier Punkte besser platzierten Dreizehnten könnten die Roten Teufel (Platz 15 mit 25 Punkten) ein kleines Schrittchen raus aus dem Tabellenkeller machen, bei einer weiteren Pleite hingegen steckt der FCK weiter ganz tief drin im Abstiegsstrudel. Zumal die Pfälzer bereits bis zu vier Partien mehr absolviert haben als die fünf hinter ihnen liegenden Teams.

Grundsätzlich könne der FCK trotz der Niederlage an das Spiel beim Tabellenzweiten in Ingolstadt anknüpfen, findet Antwerpen. „Wir hatten in einem Auswärtsspiel 60 Prozent Ballbesitz, hatten eine Passquote von 80 Prozent. Das sind alles Werte, mit denen man zufrieden sein kann“. Dennoch könne seine Mannschaft in einigen Bereichen noch zulegen. „Zum Beispiel mit intensiveren Läufen zum gegnerischen Tor hin – das müssen wir verbessern, da sind wir noch ein bisschen zu verhalten.“ Das sei das Team aber im Training angegangen. „Wir arbeiten daran und versprechen uns davon, dass wir das schon am Samstag gegen Meppen auf den Platz kriegen.“

Dabei mithelfen, den Ball besser rollen zu lassen, soll auch der in dieser Woche neu verlegte Rasen auf dem Betzenberg. „Wenn du gegen zehn Feldspieler auf dem Platz ankämpfst, wenn du einen tief stehen Gegner bespielen musst, da brauchst du natürlich eine gute Qualität von Rasen“, freut sich der FCK-Coach auf das neue Grün. „Da darf kein Ball springen, weil dir sonst immer wieder das Tempo in den Spielszenen verloren geht und du auch nicht in schnelle Passkombinationen kommst.“ Darauf, dass seine Mannschaft diese nun wieder erfolgreich auf den Platz bringt, hofft der 49-Jährige am Samstag gegen Meppen, den Ex-Club des unter Antwerpen gerade aufblühenden Marius Kleinsorge.