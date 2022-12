Borussia Neunkirchen : Schwarze Zahlen und eine wachsende Jugend

Neunkirchen Bei der Mitgliederversammlung des Neunkircher Traditionsvereins Borussia Neunkirchen im VIP-Raum des Ellenfeld-Stadions gab es viel positives zu berichten.

Positives konnte Sportvorstand Gunther Persch beim Überblick über die finanzielle Situation der Borussia berichten. Im Sponsorenbereich konnten Steigerungen erzielt werden, auch die Einnahmen-Ausgaben-Bilanz weise im laufenden Geschäftsjahr ein Plus auf. „Borussia konnte in den letzten Jahren nicht oft schwarze Zahlen vorweisen“, so Gunther Persch, der ausdrücklich betonte, „dass bei uns alle Spieler ordnungsgemäß als Vertragsamateure angemeldet und versichert sind. Alles läuft sauber und transparent ab“.

In der Tat ist Alexander Kunz im Ellenfeld krisenerprobt, managte er doch, zusammen mit seinen Vorstandskollegen, in seiner ersten Amtszeit (seit 2018) die schwierige Corona-Zeit.

Auch in der Jugendarbeit geht es voran bei Borussia. „Mittlerweile haben wir 170 Kinder in elf Mannschaften am Ball. Von der G- bis zur B-Jugend sind alle Jahrgänge wieder besetzt. Ziel ist es, zur neuen Saison mit der Einrichtung einer A-Jugend eine komplette Besetzung aller Jugendbereiche zu erreichen“, konnte Dirk Steingasser anlässlich der Mitgliederversammlung in vorweihnachtlicher Zeit eine wahrlich frohe Botschaft übermitteln.