Fußball-Regionalliga Südwest : FC Homburg zeigt Moral, belohnt sich aber nicht

Homburg Knappe 1:2-Niederlage im Heimspiel gegen Kickers Offenbach. Plattenhardt sieht nach knapp einer Stunde Gelb-Rot.

Eine etwas unglückliche Heimpleite hat der FC Homburg am Dienstagabend kassiert. In der Nachholpartie der Fußball-Regionalliga Südwest gegen Kickers Offenbach mussten sich die Gastgeber im Waldstadion mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Nach zwei Siegen musste damit auch Interimscoach Joti Stamatopoulos die erste Niederlage als Chef der Grün-Weißen hinnehmen. Schiedsrichter Satriano Luigi sorgte dabei bei den Homburgern für den ein der anderen Aufreger.

Vier Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als sich der Offenbacher Deniz Tunay ein Handspiel im Homburger Strafraum leistete, das nicht geahndet wurde. Während die FCH-Hintermannschaft vergeblich reklamierte, schoss Davud Tuma den Ball zur Offenbacher Führung ein. In der 57. Minute stand Tuma wieder im Blickpunkt: Luca Plattenhardt soll ihn an der Außenlinie gefoult haben. Der Offenbacher rutschte im Fallen auf der Plastikumrandung der Tartanbahn aus. Schiedsrichter Luigi Satriano wertete dies als grobes Foul und stellte den drei Minuten zuvor verwarnten FCH-Außenverteidiger Plattenhardt mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz Rückstand und Unterzahl kämpfte sich der FC Homburg aber wieder heran. Nach einem Foul von Ronny Marcoa an Damjan Marceta verwandelte Daniel di Gregorio den fälligen Strafstoß in der 62. Minute. Dass die Offenbacher dann doch noch zum 2:1-Siegtreffer kamen, passt zum bisherigen Saisonverlauf des FCH. Obwohl Offenbach trotz Überzahl den Gegner keinesfalls beherrschte, versetzte der OFC dem FCH in der 80. Minute durch den Treffer des eingewechselten Denis Huseinbasic den nächsten herben Dämpfer.