Jahresrückblick Regionalsport, Teil 1 (von 3): Große Veranstaltungen : Sportevents rar gesät

Das LAZ Zweibrücken stemmt das Sky’s the Limit auch im Coronajahr - sogar mit Zuschauern.

So stellte das LAZ Zweibrücken – wenn auch unter erschwerten Bedinungen für Veranstalter und Sportler – auch in diesem Jahr sein „Sky‘s the Limit“-Meeting auf die Beine. Nicht zum geplanten Termin, mit großem organisatorischen Aufwand, mit ausgeklügeltem Hygienekonzept und dennoch sogar mit erweiterten Athletenfeldern sowie 500 Zuschauern. Doch auch ohne Publikum hätte der LAZ-Vorsitzende Alexander Vieweg das internationale Stabhochsprung- und Speerwurf-Meeting durchgezogen. „Die Athleten sind doch der Grund, warum wir das alles machen.“ Ihnen seien die Wettkämpfe in diesem Jahr einfach weggebrochen. Und doch freute er sich, den Sportlern neben der rar gesäten Wettkampfmöglichkeit am 25. Juli dann auch eine nette Kulisse geboten zu haben. „Von den ersten Gedanken an das Meeting ohne Zuschauer nur mit Livestream bis zu den 600 Leuten im Stadion – das ist schon eine gute Geschichte.“ Für die Sportler, aber auch den Verein sei es sehr wichtig gewesen, das Meeting auch in diesem Jahr durchzuziehen. Auch mit Blick auf die anstehenden Gespräche mit Sponsoren und Partnern. „Aber auch für mich persönlich war es wichtig, weil ich einfach ein Problem mit dem Kopf-in-den-Sand-Gestecke habe.“ Und so hat das Leichtathletikzentrum eine hochklassige Veranstaltung auf die Beine gestellt, die ohne einen Corona-Fall über die Bühne gegangen ist.