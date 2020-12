Fußball : Aktive des SV Ixheim und der VBZ trennen sich

Noch laufen die Spieler der SG VB Zweibrücken-SV Ixheim, hier Nico Schulz (grün) mit dem Logo beider Vereine auf der Brust in der Landesliga und A-Klasse auf. Das wird sich ab der kommenden Runde wieder ändern. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Der SVI will wieder eine eigene Aktivenmannschaft ins Rennen schicken. Seit 2018 laufen die zwei Herrenteams mit den VB Zweibrücken in einer Spielgemeinschaft auf. In der kommenden Runde werden daraus wohl drei. Dann treten die Erste und Zweite allerdings wieder als VBZ, die dann neu gegründete dritte Mannschaft in der C-Klasse als SV Ixheim auf. Bei der AH und der Jugend soll die Kooperation aber auf jeden Fall weiter bestehen.

Synergieeffekte nutzen und dem demografischen Wandel begegnen. Das waren im Frühjahr 2018 die Hauptgründe für die Entscheidung der Fußballer der VB Zweibrücken und des SV Ixheim, ihre Mannschaften künftig als Spielgemeinschaft auf den Platz zu schicken. Diese Effekte sollen auch künftig eigentlich nicht verloren gehen, doch der SV Ixheim will in der kommenden Saison wieder mit einer eigenen Elf in der C-Klasse an den Start gehen, wie der Vorsitzende Sascha Grimm erklärt. Das Problem dabei: Die beiden bestehenden Aktiventeams können laut Statuten des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) in diesem Fall aber nicht einfach weiter als SG VBZ/SVI auftreten.

Der Hintergrund sei, dass der Zusammenschluss zwischen dem SV Ixheim und der VB Zweibrücken 2018 im Grunde keine Spielgemeinschaft im klassischen Sinn war. „Solch eine SG ist im Südwestdeutschen Fußballverband für Vereine oberhalb der A-Klasse nicht möglich. Es war damals vielmehr ein sogenannter spieltechnischer Zusammenschluss“, erläutert Grimm. Bedeutet für den Club von der Römerstraße: Im Zuge dessen wurden damals alle Spielerpässe der Akteure des SV Ixheim, auch der A-Jugend, auf den höherklassigen Verein, die VB Zweibrücken übertragen. „Was sich seit meinem Amtsantritt vor anderthalb Jahren immer mehr herauskristallisiert hat, ist, dass solch ein Zusammenschluss für uns im Aktivenbereich problematisch sein kann. Damit ist unser Verein damals im Grunde aus dem aktiven Spielbetrieb ausgeschieden“, betont Grimm. Rechtlich habe der SVI somit keine Sicherheiten. Weil die Schwarz-Gelben aber für alle Eventualitäten in der Zukunft gewappnet sein wollten, habe der SVI das Gespräch mit den Verantwortlichen der VB Zweibrücken gesucht, um wieder mit einer eigenständigen Aktivenmannnschaft in den Spielbetrieb gehen zu können. „Wir haben uns lange ausgetauscht. Es gibt zwischen den beiden Vereinen überhaupt keine Missstimmung wegen unserer Entscheidung. Im Gegenteil: Bei der VBZ sind wir auf großes Verständnis getroffen“, sagt Grimm.

Frank Schmid, Präsident der VB Zweibrücken sei allerdings schon „ein Stück weit traurig, dass der begonnene Weg nicht fortgeführt wird“. Die Grün-Weißen hätten diese Spielgemeinschaft gerne weitergeführt, auch mit Blick auf die Zukunft. Die Bewegungsspieler seien dabei auch zu Kompromissen bereit gewesen. „Aber wir respektieren und akzeptieren diesen Wunsch unseres Partners“, sagt Schmid, der auch bei der Gründung einer eigenständigen Ixheimer Dritten, die Kooperation für die derzeitige Landesliga- und A-Klasse-Teams gerne beibehalten hätte. Da grätschte allerdings der SWFV dazwischen. „Der Verband sagte, das geht nicht. Wenn etwa ein Pokalspiel gelost würde zwischen dem SV Ixheim I aus der C-Klasse und der SG VBZ/Ixheim aus der A-Klasse, dann sei das nicht möglich“, erklärt Frank Schmid. Der Verband habe somit vorgegeben, die erste und zweite Mannschaft unter VB laufen zu lassen.

Dass die Ixheimer aufgrund der SWFV-Statuten überhaupt vor diese Wahl gestellt wurden, „finden wir nicht richtig und wollen uns daher beim Verbandstag des SWFV dafür stark machen, dass Spielgemeinschaften, in der kein Verein seine Pässe abgeben und damit aus dem aktiven Bereich ausscheiden muss, auch oberhalb der A-Klasse möglich sind“, sagt Sascha Grimm. Im Saarland und in Hessen sei das bereits der Fall. „Immer mehr Vereine werden in Zukunft ohne solche Spielgemeinschaften keinen aktiven Spielbetrieb mehr aufrechterhalten können“, verweist der SVI-Vorsitzende auf die sinkende Zahl von eigenständigen Jugend- und Aktiventeams. Dennoch müsse der SVI bei den Aktiven nun „in den sauren Apfel beißen und die ersten beiden Mannschaften laufen künftig nur noch unter dem Namen VB Zweibrücken auf“.

Auf die Zusammenarbeit in Jugend und AH habe die Entscheidung der Ixheimer keinen Einfluss. „Wir wollen die Kooperation in Zukunft sogar noch weiter ausbauen“, erklärt Grimm. Und trotz der Trennung der Aktivenmannschaften wollen die Zweibrücker Clubs grundsätzlich auch hier weiter kooperieren. „Spieler des SVI können bei den VBZ mittrainieren und umgekehrt“, sagt der SVI-Vorsitzende. Weil die Pässe aber wieder auf den jeweiligen Stammverein umgeschrieben werden, wird kein aktiver Spieler im Ligenbetrieb für den „anderen“ Verein auflaufen können.

Das neu zusammengestellte Ixheimer Team muss, „weil wir den eigenständigen aktiven Spielbetrieb nun wieder neu aufnehmen“, in der C-Klasse anfangen. Sascha Grimm ist zuversichtlich, dass die Schwarz-Gelben dort gleich um den Aufstieg mitspielen können. Die Mannschaft werde zum einen aus ehemaligen, erfahrenen SVI-Spielern bestehen, die damals in die Spielgemeinschaft übergegangen sind, zum anderen aus Nachwuchskräften. „Aus unserer A- und B-Jugend kommen nächstes Jahr rund 70 Spieler raus. Da kommt also einiges nach. Das wird eine schöne Mischung aus Erfahrung und Jugend“, gibt Grimm einen Ausblick.

Die Mitglieder des SV Ixheim werden zu dem Thema in der nächsten Generalversammlung befragt. Die sollte eigentlich dieses Jahr stattfinden, muss aufgrund der aktuellen Corona-Situation aber verschoben werden. Eine digitale Durchführung der Veranstaltung werde zurzeit geprüft.

Im Juni 2018 hat der damalige Coach David Schwartz (hinten in Grün) das erste Training der neuen SG VBZ/SVI geleitet. Ab der kommenden Runde laufen die Erste und Zweite wieder als VBZ, die Dritte als SV Ixheim auf. Foto: maw/Martin Wittenmeier