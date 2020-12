1. FC Kaiserslautern : FCK feiert „fast überlebenswichtigen“ Sieg

Kaiserslauterns Marlon Ritter (l) feiert mit Vorlagengeber Daniel Hanslik seinen Treffer zum 2:0 gegen den KFC Uerdingen. Auch beim Abpfiff hieß es 2:0 für den FCK, der kurz vor Weihnachten auf einen Nichtabstiegsplatz klettert. Foto: dpa/Thomas Frey

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat mit einem 2:0-Erfolg beim KFC Uerdingen einen leidlich versöhnlichen Jahresabschluss hingelegt. Der FCK klettert damit zwar kurz vor Weihnachten auf einen Nichtabstiegsplatz. Die Situation der Roten Teufel bleibt trotzdem prekär.

Ob die Roten Teufel angesichts einer bislang trüben Halbserie ein besinnliches Weihnachtsfest verbringen? Zumindest ein Präsent in Form von drei Punkten haben sich die Pfälzer mit dem 2:0-Erfolg am Samstag gegen den KFC Uerdingen unter den Tannenbaum gelegt. Der FCK, der durch seine Sieglos-Serie in den vergangenen Wochen (zwei Punkte aus vier Spielen) fast bis ans Tabellenende gestürzt war, verbringt die kurze Winterpause somit auf einem Nichtabstiegsplatz. Der erleichterte Trainer Jeff Saibene sprach am Mikrofon von Magenta Sport von einem „fast überlebenswichtigen“ Sieg. Der Luxemburger ergänzte: „Der Druck war hoch. Jetzt können wir mit ein bisschen Moral in die Winterpause gehen.“ Innenverteidiger Kevin Kraus sagte dem SWR: „Der Sieg war enorm wichtig, aber was ich noch wichtiger finde, war das Auftreten der Mannschaft. Heute haben wir ein anderes Gesicht gezeigt als in den Spielen davor.“

Bei aller Freude über den versöhnlichen Jahresausklang: Die Situation beim FCK bleibt prekär. Nur vier Punkte trennen die Roten Teufel vom Tabellenende. Zudem haben zahlreiche Mannschaften, die direkt vor oder hinter den Pfälzern platziert sind, noch mehrere Nachholspiele in der Hinterhand.

Von fehlendem Selbstbewusstsein, das Saibene in den Partien zuvor bei seinem Team ausgemacht hatte, war zu Beginn der Partie, das in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena stattfand, nichts zu sehen. Der FCK begann flott. Eine Volleyabnahme von Marlon Ritter auf Flanke von Philipp Hercher flog knapp links am Tor der Krefelder vorbei (5. Minute). Uerdingen blieb in der ersten Halbzeit weitestgehend harmlos. Ausnahme war die 17. Spielminute. Eine scharfe Flanke der Uerdinger von der rechten Außenbahn konnte Lauterns Torwart Avdo Spahic nur noch Richtung langen Pfosten abklatschen. Dort lauerte Heinz Mörschel, der aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten traf.

Kaiserslautern blieb aber das bessere Team und schenkte den Krefeldern, die zuletzt drei Partien ohne Gegentor geblieben waren, erstmals wieder einen Treffer ein. Kenny Redondo trat eine Ecke von links, Tim Rieder verlängerte am ersten Pfosten, Philipp Hercher hielt im Zentrum den Kopf hin – 1:0 für den FCK in der 29. Minute.

Und diesmal blieben die Roten Teufel – statt sich wie so oft in dieser Saison nach einer Führung zurückzuziehen – dran. Adam Hlousek marschierte vier Minuten später über den linken Flügel. Seine Flanke verpasste Marvin Pourié im Zentrum zwar knapp. Doch Rechtsaußen Daniel Hanslik machte den Ball wieder scharf. Im Zentrum kam Marlon Ritter angerauscht und beförderte das Leder mit Wucht und Willen ins Tornetz.

Nach dem Seitenwechsel war Uerdingen um eine schnelle Antwort bemüht. KFC-Verteidiger AssaniLukimya stieg nach einer Ecke am höchsten – köpfte aber knapp über das Tor der Pfälzer (49.). Die Gastgeber hatten zwar nun mehr Spielanteile, in ernsthafte Gefahr geriet das Tor der Roten Teufel aber in der Folge kaum noch.

Jeff Saibene schmeckte die passive Spielweise seines Teams aber gar nicht. Der Luxemburger wies seine Spieler an, sich nicht in der eigenen Hälfte einschnüren zu lassen. Seine Mannschaft hörte den Ruf – und hätte das Ergebnis in der Schlussphase gut und gerne in die Höhe schrauben können. Einen Distanzschuss von Hendrick Zuck wehrte KFC-Torwart Hidde Jurjus zur Seite ab. Die Pfälzer blieben am Ball. Sekunden später kam Hanslik sieben Meter vor dem Tor frei zum Kopfball – doch erneut war Jurjus auf dem Posten (76.). Auf der Gegenseite hatte der KFC noch einen letzten Pfeil im Köcher. Kapitän Adriano Grimaldi traf nur das Außennetz (79.). Und auch der FCK ließ seine letzte dicke Chance liegen. Hercher setzte sich stark an der Grundlinie durch und passte flach an den zweiten Pfosten zu Redondo. Dessen Schuss lenkte Jurjus kurios im Fallen an den linken Innenpfosten, von wo der Ball zurück ins Feld sprang. Es blieb beim 2:0 für den FCK, der sein nächstes Spiel nach der kurzen Winterpause am Samstag, 9. Januar zu Hause gegen Viktoria Köln bestreitet.

Trainer Saibene sprach im Anschluss von eine „verdienten Sieg“. Besonders freute den Trainer: „Die Einstellung der Jungs war super. Von der Nummer eins bis zur Nummer 18 waren heute alle mit der Seele und dem Herzen dabei.“

Marlon Ritter, der unabhängig von seinem Treffer eine starke Partie ablieferte, sagte: „Wir waren uns in der Mannschaft einig, dass die letzten Spiele nicht unser Anspruch sein können und dass es so nicht weitergehen darf. Wir haben eine gute Reaktion gezeigt. Aber jetzt muss es jedes Spiel so weitergehen.“