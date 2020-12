Fußball-Landesliga : Weinmann nicht länger Trainer des TSC

Zweibrücken Dennis Hirt und Tobias Schön übernehmen vorerst beim Fußball-Landesligisten.

Die Entscheidung sei zu diesem Zeitpunkt schon auch ein bisschen überraschend gekommen. „Aber diese Coronazeit hat natürlich auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass Jan gemerkt hat, es geht ja vielleicht doch ohne Fußball. Die Familie rückt dann doch mehr in den Vordergrund, zumal Jan zwei kleine Kinder hat“, beschreibt der sportliche Leiter einen Teil der Beweggründe für die Trennung. Natürlich wisse er aber auch, dass es sportlich nicht ganz wie erhofft lief. „Ich wäre ein schlechter sportlicher Leiter, wenn ich sagen würde: Wir haben unser Ziel erreicht.“ Doch damit habe nicht immer nur der Trainer etwas zu tun. „Wir sitzen da alle in einem Boot. Auch die Mannschaft, wenn sie auch sehr jung ist, auch der sportliche Vorstand. „Wir hätten vielleicht alle etwas anders machen können. Anders einkaufen, die Spieler vielleicht öfter 120 Prozent geben statt nur 70“, nimmt er das gesamte TSC-Team in die Verantwortung. „Daher gehen wir mit Jan auch absolut im Guten auseinander.“

Weinmann hatte vor der Saison 2019/20 am Wattweiler Berg die Nachfolge von Trainer Sanel Nuhic angetreten, der zuvor acht Jahre im Amt war. Der Inhaber der DFB-Junioren Elite Lizenz und DFB-Stützpunkttrainer in Pirmasens landete nach seiner ersten Runde mit den Zweibrückern, die im März abgebrochen wurde, auf dem siebten Platz. In der Südstaffel der geteilten Landesliga West liegt der TSC in der derzeit unterbrochenen Saison nach sechs Spielen mit sechs Punkten auf dem sechsten Rang. Und damit in der unteren Tabellenhälfte, was – wird nach dem Re-Start im kommenden Jahr nach dem geplanten Modus weitergespielt – die Teilnahme an der Abstiegsrunde bedeuten würde. „Wenn man ehrlich ist und die Tabelle anschaut, die Spiele zurückverfolgt, hat die Mannschaft nicht das abgerufen, was sie eigentlich kann.“