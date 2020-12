Leichtathletik : Eine feste Größe in der saarländischen Leichtathletik

Eine feste Größe in der saarländischen Leichtathletik

Gersheim Andreas Schanding ist erst 34 doch schon seit zehn Jahren Trainer. Verletzungen hatten die aktive Karriere des Leichtathletik-Talents schon früh beendet.

Vom Nachwuchstalent über den Leistungssportler zum erfahrenen und erfolgreichen Trainer. So beschreibt sich die sportliche Vita des 34-jährigen Gersheimers Andreas Schanding. Seit zehn Jahren betreut und trainiert der frühere saarländische Athlet beim TV Bliesdalheim innerhalb der Leichtathletik Gemeinschaft (LG) Bliestal eine Trainingsgruppe, zu denen mittlerweile mehrfache Saarlandmeister, Teilnehmer bei Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften gehören.

Schon als 24-jähriger musste Schanding selbst seine Karriere beenden. Nach mehreren Muskelfaserrissen im Oberschenkel, Erkrankung an Pfeifferschen Drüsenfieber und einer Achillessehnen-Operation war Schluss mit dem Leistungssport.

Dabei deutete bereits früh viel auf eine vielversprechende Sportlerkarriere hin: als Dreijähriger fand Schanding übers Eltern-Kind-Turnen beim TV Bliesdalheim zu seinem ersten und wie er sagt prägenden Trainer: Torsten Grieser. Er habe ihn gefordert und gefördert, seine sportliche Entwicklung geprägt, spricht Schanding vom damaligen saarländischen Kaderathleten Grieser. Mit 13 Jahren wurde auch er in den Kader des Saarländischen Leichtathletik-Bundes (SLB) berufen, betreut von der im Mai verstorbenen Trainerlegende Robert Meurer. Später kam noch Bundestrainer Ulrich Knapp am Stützpunkt Saarbrücken dazu. „Ich hatte als Jugendlicher das Glück, dass meine Eltern mich neben dem Heimtraining zwei bis dreimal pro Woche zur Sportschule nach Saarbücken fuhren“, so Schanding. Als Jugendlicher noch im Sprint und Weitsprung tätig, folgte als Junior die Spezialisierung auf die beiden Sprintstrecken 200 und 400 Meter.