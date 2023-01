TV Homburg gewinnt Derby gegen VTZ klar : TVH lässt im Derby keine Zweifel aufkommen

Jan Ole Schimmel, Winterneuzugang des TV Homburg vom SV 64 Zweibrücken, durfte in den letzten zehn Minuten des Derbys gegen die VTZ-Saarpfalz ran. Mit drei Treffern trug sich der 18-Jährige in die Torschützenliste ein. Foto: Markus Hagen

Homburg Der Spitzenreiter der Handball-Oberliga RPS bestraft die Fehler des Schlusslichts VT Zweibrücken-Saarpfalz beim 32:22-Heimsieg konsequent.

Diese Niederlage können die Oberliga-Handballer der VT Zweibrücken-Saarpfalz trotz ihrer Höhe recht gelassen nehmen. „Hier konnte niemand mehr von uns erwarten, dazu ist der TV Homburg zu übermächtig“, erklärte Marek Galla, Trainer des derzeitigen Schusslichts, nach der wenig überraschenden 22:32 (11:15)-Niederlage beim Spitzenreiter. Bei der sein Team vor 200 Zuschauern eine Hälfte lang recht ordentlich mitgehalten hatte. Dann folgte die in dieser Runde fast schon obligatorische Schwächephase der Zweibrücker.

„Es gab nie etwas zu deuteln an diesem deutlichen Sieg. Wir haben das Spiel jederzeit klar beherrscht“, zeigte sich TVH-Coach Steffen Ecker zufrieden. Nach sieben Minuten hatten die Hausherren den Gästen beim 5:1 schon den ersten Zahn gezogen. Zwar kam die VTZ durch einen Siebenmeter von Robin von Lauppert nochmals auf 4:6 heran, wirklich spannend wurde es aber in keiner Phase der Partie. Nach gut einer Viertelstunde hatten sich die Homburger beim 11:5 auf sechs Treffer abgesetzt. Auch dank Tobias Alt, der auf die Zähne beißen musste. Er hatte sich am Dienstag im Training am linken Fuß verletzt. „Es war glücklicherweise nur eine starke Prellung. Mit Schmerzmitteln bin ich dann doch aufgelaufen, weil ich der Mannschaft im Derby helfen wollte“, erklärt er. Und wie er das zur Freude seines Trainer tat: „Klasse, wie er durchgehalten und auch getroffen hat.“ Fünf Tore erzielte Tobias Alt im ersten Abschnitt, bevor er dann auf der Bank Platz nahm. Nur Ex-Nationalspieler Yves Kunkel mit insgesamt neun Treffern, darunter sechs sicher verwandelte Siebenmeter, traf noch häufiger für das Siegerteam.

Fünf Minuten vor der Halbzeit führten die Homburger mit 15:9 weiter deutlich, während die VTZ bemüht war, das hohe Tempo mitzugehen. Bis zum Pausentee hatten die Zweibrücker den Rückstand (11:15) in Grenzen halten können. „Man merkte dann, dass der TV Homburg nicht umsonst Tabellenführer und Top-Favorit auf die Meisterschaft ist. Der TVH konnte bis zum Schluss das hohe Tempo halten, während uns langsam aber sicher die Kräfte ausgingen“, fand Galla eine Erklärung für die Schwächephase nach Wiederbeginn. Sein Team leistete sich immer mehr Fehler und unnötige Ballverluste. „Homburg hat auch durchweg hohe Qualität auf der Bank. Jede Position ist doppelt stark besetzt und daher konnte der TVH im zweiten Abschnitt viele starke Spieler einwechseln“, sagte Robin von Lauppert, mit fünf Treffern bester VTZ-Werfer nach der Partie. Von einem so stark und ausgeglichen besetzten Kader sei die VTZ weit entfernt.

Und so hatten die Homburger bei den vielen Ballverlusten der Gäste leichtes Spiel und baute den Vorsprung nach der Pause schnell weiter aus. Nicht einmal drei Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt, da führte der TVH mit 17:11. Acht Minuten später hatten Kunkel und Co ihren Vorsprung auf neun Tore zum 22:13 ausgebaut. Homburg ließ nichts mehr anbrennen und beließ es in den letzten 20 Minuten bei einen Neun- bis Zehn-Tore-Vorsprung. 32:22 hieß es nach 60 Minuten für den Spitzenreiter. „Wir haben uns gut und besser präsentiert als in Worms, wo wir erst in den letzten 15 Minuten gut in Fahrt kamen“, freute sich Kunkel. Und auch Homburgs Neuzugang Jan Ole Schimmel, der in der Winterpause vom SV 64 Zweibrücken zum TVH wechselte, zeigte sich zufrieden: „Ich bin gut angekommen in meiner neuen Mannschaft. Es macht mir viel Spaß.“ Auch wenn er noch nicht so viele Spielminuten von Steffen Ecker bekommen hat, trug sich Schimmel in den letzten zehn Minuten drei Mal in die Torschützenliste ein.

„Im Endeffekt war es das zu erwartende Spiel“, resümierte Marek Galla. „Die Homburger waren von allen Positionen sehr stark. Wir haben uns aber nicht hängen lassen und sind gut in die Partie reingekommen. Leider konnten wir in der zweiten Halbzeit das Niveau nicht mehr halten. Ein Sonderlob gab es nach der Partie für den jungen Moritz Michel. „Moritz hat auf der Mitte ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Er hat gute Entscheidungen getroffen und seine Jungs mitgezogen“, betont der VTZ-Coach, dessen Team am Wochenende spielfrei ist. Dann kommen entscheidende Partien im Kampf gegen den Abstieg. Am 12. Februar sind die Zweibrücker bei der HSG Eckbachtal zu Gast, in der Woche danach bei der HSG Worms. Gegen die beiden Teams haben die Zweibrücker in der Hinrunde zwei ihrer insgesamt drei Siege gefeiert.

Für den TV Homburg geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen die SG Saulheim ab 18.30 Uhr wieder um Punkte und darum, die Tabellenspitze zu festigen. Gegen Saulheim und dann die HSG Glan-Nahe dürfe sein Team zu Hause nichts anbrennen lassen, betonte Steffen Ecker. Ehe es dann am 25. Februar beim direkten Verfolger SF Budenheim zu dem entscheidenden Spiel um den Titel kommen könnte.

Viel Redebedarf bestand bei VTZ-Trainer Marek Galla in einer der Auszeiten im zweiten Abschnitt, als seiner Mannschaft gegen Homburg die Kräfte schwanden. Foto: Markus Hagen