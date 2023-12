Oberliga-Basketballer der VT Zweibrücken VTZ glänzt dieses Mal in der Defensive

So lief es für die VTZ, die ohne Neuzugang Austin Parker antreten musste, zunächst wie am Schnürchen. Gegen die 2-2-1-Zonenverteidigung, die der neue Coach mit seinem Team einstudiert hatte, fanden die Gäste zumächst kein Mittel. „Die Trierer hatten da wohl nicht so den Plan“, bestätigt auch VTZ-Kapitän Johann Klein. So sahen die gut 100 Zuschauer, die in der Halle mit allerlei Trommeln für Stimmung sorgten, am Ende des ersten Viertels eine überraschend deutliche 22:9-Führung ihres Teams.