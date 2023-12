Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Erfolgreicher Einstand trotz gebrochener Kufe

Nach den letzten Trainingseinheiten am Dienstag und Mittwoch steht am Freitag, 19 Uhr, zunächst aber noch das letzte Spiel des Jahres zuhause gegen die Mad Dogs aus Mannheim an. Nachdem am Sonntag gegen Bitburg 671 Zuschauer Gebrauch von der Freikarten-Aktion der Hornets gemacht haben, hoffen die Zweibrücker, dass sie damit womöglich ein paar neue Fans anlocken konnten, „und, dass der eine oder andere am Freitag nochmal vorbeischaut“, sagt Ralf Wolf: „Da kommt ein Ligagegner, der das Potenzial hat, zu gewinnen“, erwartet der Trainer ein spannendes Duell. In dem der amtierende Meister der Regionalliga Südwest das so erfolgreiche Jahr 2023 gerne mit einem weiteren Sieg abschließen möchte.