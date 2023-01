Schwimmen : Fritzke und Raje wollen ihren Titel verteidigen

Lukas Fritzke hat vor kurzem ein Meeting in Stuttgart gewonnen. Nun startet er bei der DMSJ in Wuppertal. Foto: SSB

Zweibrücken/Wuppertal Schwimmen: Bundesfinale des Deutschen Mannschaftswettbewerbs der Jugend am Wochenende in Wuppertal.

4x100 Meter Freistil, Brust und Rücken ausgeschwommen. Am Sonntag folgen die 4x100 Meter Schmetterling und Lagen. Die Zeiten der fünf Wettkämpfe werden addiert, um den Gesamtsieger zu ermitteln. Und zumindest auf dem Papier darf sich die SSG Saar Max Ritter Hoffnungen auf eine Medaille machen. Die Gesamtzeit der Staffeln, mit der sich die Schwimmgemeinschaft für den Finalkampf in Wuppertal qualifiziert hatte, beträgt 19:45,62 Minuten. Nur die Schwimmer des SC Magdeburg waren schneller (19:39,57 Minuten). Die anderen Konkurrenten – der Potsdamer SV, der SV Canstatt, die SG Neuss, die SG Dortmund, die SG Essen und der Berliner TSC – lieferten langsamere Quali-Zeiten ab.

Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 13.30 Uhr, am Sonntag um 9.30 Uhr. Die Meldungen, welches SSG-Quartett jeweils in welcher Staffel antritt, waren Freitagabend noch nicht veröffentlicht.

Lukas Fritzke hat derweil bereits Mitte Januar einen großen Erfolg gefeiert. Der 16 Jahre alte Nationalkader-Schwimmer von den Wassersportfreunden gewann beim internationalen Otto-Fahr Swim Meeting in Stuttgart in der offenen Klasse Gold über 400 Meter Freistil. Und das sogar mit einem Veranstaltungsrekord von 4:02,56 Minuten. Über die gleiche Distanz war in Stuttgart übrigens noch ein zweiter WSF-Schwimmer siegreich. Leo Ilias Baumann gewann das Rennen in seiner Altersklasse 2008 in 4:10,86 Sekunden.