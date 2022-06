Fußball-Regionalliga Südwest : Kader des FC Homburg steht vorläufig

Corvin Ayer (rechts) von der U23 des FC Homburg erhielt einen Profivertrag für das Regionalligateam. Foto: Markus Hagen

Homburg Der Fußball-Regionaligist startet am Montag demnach mit 24 Mann ins Auftakttraining. Mit dabei sind mit Jonas Ercan und Corvin Ayers zwei junge Spieler aus dem U23-Team, die nun einen Profivertrag bei den Grün-Weißen erhalten haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn der FC Homburg am Montagmorgen in die Vorbereitung einsteigt, sind auch zwei Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen im Kader des Fußball-Regionalligisten dabei. Mit Jonas Ercan und Corvan Ayers haben in den vergangenen Tagen zwei Jungs der U23 einen Profivertrag bei den Grün-Weißen unterschrieben.

Der 19-jährige Ayers geht im Sommer bereits in seine sechste Saison beim FCH und ist damit ein echtes Eigengewächs, wie der Verein schreibt. 2021 wurde er von der U19 in die U23 hochgezogen, wo er schnell zum Stammspieler avancierte. In der Saarlandliga absolvierte der Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison 28 Spiele. Dabei legte er fünf Tore vor und erzielte eines selbst. Zudem stand Ayers in der vergangenen Saison bereits sechsmal im Profikader der Homburger. Dabei kam er in der Regionalliga zu zwei Kurzeinsätzen gegen die SG Sonnenhof Großaspach und die SV Elversberg. „Er hat sich diesen Schritt durch seine guten Leistungen absolut verdient. Corvin ist ein Spieler, der auf der Außenposition Aggressivität, Zweikampfstärke und einen guten Drang nach vorne mitbringt“, lobte Coach Timo Wenzel. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, meinen ersten Profivertrag in den Händen zu halten“, sagte Ayers und fügte an: „Jetzt werde ich weiter hart arbeiten, um den nächsten Schritt zu erreichen.“

Der 22-jährige Ercan kam erst im vergangenen Jahr von der FV Hunsrückhöhe Morbach (Rheinlandliga) zur U23 des FCH, bei der er in 19 Saarlandliga-Partien fünf Tore und fünf Vorlagen beisteuerte. Der Mittelfeldspieler kickte davor in seiner Jugend für Eintracht Trier. Beim FCH trainierte Ercan in der vergangenen Saison bereits immer mal wieder bei der ersten Mannschaft mit. Zudem durfte er in der Regionalliga bei zwei Kurzeinsätzen schon Profiluft schnuppern. „Jonas hat einen starken linken Fuß und ist technisch gut aufgestellt. Er ist auch menschlich ein angenehmer, ruhiger Typ, der auf dem Platz alles gibt“, sagte Wenzel über den Nachwuchsspieler. „Ich freue mich, die Chance zu bekommen, für zwei weitere Jahre Teil des FCH zu sein. Mein Ziel ist es, so viele Spiele wie möglich zu absolvieren“, freut sich Ercan auf die Spielzeit in der Regionalliga.

Mit aktuell 24 Spielern ist der Kader beim Regionalligisten FC Homburg damit komplett. „Vorläufig jedenfalls steht unser Kader für die Regionalliga Südwest. Aktuell sind keine weiteren Verstärkungen vorgesehen“, informierte der zweite Vorsitzende Michael Koch. Ganz ausschließen werde der FCH weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt aber nicht. „Wenn sich ein Spieler anbietet, der uns wirklich weiter hilft, werden wir schauen, ob wir noch einmal tätig werden.“ Insgesamt hat der FC Homburg neben fünf Spielern aus der U19 und U23 acht externe Neuzugänge verpflichtet. 15 Mann des letztjährigen Aufgebots mussten den Verein verlassen. Nur noch elf Spieler aus der Saison 2021/22 werden auch in der kommenden Runde für die Grün-Weißen auflaufen.

Am Montag nun werden Timo Wenzel und sein Co-Trainer Sven Sökler um 10.30 Uhr die Vorbereitung für die kommende Saison 2022/23 in der Regionalliga Südwest einleiten. Zahlreiche Einheiten und Testspiele sind bis zum Saisonstart Anfang August vorgesehen. Das erste Testspiel ist für 2. Juli um 15 Uhr in Hüttersdorf gegen den Oberligisten FV Diefflen angesetzt. Vom 4. bis 10. Juli werden die Homburger ein Trainingslager im Kleinwalsertal beziehen.

Jonas Ercan hat einen Profivertrag beim FC Homburg unterschrieben. Foto: FC 08 Homburg