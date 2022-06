VBZ und TuS Rimschweiler bilden SG : Neue Zweibrücker Spielgemeinschaft

Die VB Zweibrücken und der TuS Rimschweiler bilden ab der neuen Runde eine Spielgemeinschaft. Die Landesliga-Elf um Trainer Alexander Joniks (li.) wird unter der Federführung der VBZ laufen, das B-Klasse-Team unter der des TuS. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Fußball-Landesligist VB Zweibrücken, dessen Zweite gerade aus der A-Klasse abgestiegen ist, und der B-Ligist TuS Rimschweiler tun sich ab der kommenden Spielzeit zusammen. Höheinöd steigt dadurch nicht in die C-Klasse ab.

Weiterleiten Drucken Von Svenja Hofer und Fritz Schäfer

Im Zweibrücker Fußball wird es in der kommenden Runde eine neue Spielgemeinschaft geben. An gänzlich neue Farben müssen sich die Kicker dabei nicht gewöhnen. Die Grün-Weißen der VB Zweibrücken tun sich mit ihrer zweiten Mannschaft in der B-Klasse mit den Grün-Weißen des B-Ligisten TuS Rimschweiler zusammen. „Wir haben ausreichend Spieler in unserem Landesliga-Team, das ist nicht das Problem, aber in der zweiten Mannschaft haben wir erhebliche Schwierigkeiten“, nennt VBZ-Präsident Frank Schmid einen der Beweggründe des Vereins, auf den TuS zuzugehen. Bis vor der abgelaufenen Saison waren die Bewegungsspieler noch gemeinsam mit dem SV Ixheim aufgelaufen. Gerade nach dem Abstieg aus der A-Klasse sei deutlich geworden, „dass wir einfach nicht genügend Spieler hatten“.

Die Rimschweiler zeigten sich offen für die Gespräche. „Wir haben ja auch sechs Abgänge, daher ist dieser Schritt für die VB und für uns gut“, erklärt der TuS-Vorsitzende Hans-Peter Schmidt. Und da die Mannschaften bis Montagabend gemeldet werden mussten, sei Eile geboten gewesen, sagt Schmid.

Das Landesliga-Team um Trainer Alexander Joniks laufe weiter unter der Federführung der VBZ auf, die B-Klasse-Elf unter der des TuS Rimschweiler. Hier stellt der TuS auch das Trainerteam um Ahmed El Khadem-Neuhäuser. Neuer Co-Trainer neben Marco Schwarz wird Dominik Stegner (FC Kleinsteinhausen). Die Heimspiele der B-Klasse werden in Rimschweiler ausgetragen, die des Landesligateams am Hornbachstaden bei den Vereinigten Bewegungsspielern. Ausnahme: „An der Bubenhauser Kerwe machen wir das Vorspiel für die Landesliga, wenn wir in Rimschweiler Kerwe haben, spielt das Landesligateam bei uns“, erklärt Hans-Peter Schmidt. Die Spieler – „das geht ja mittlerweile“ – behalten die Pässe ihres jeweiligen Vereins. Für das B-Klasse Team habe die SG für die neue Runde „rund 21 Feldspieler und drei Torhüter. An dem einen oder anderen sind wir noch dran.“

Durch die Spielgemeinschaft der beiden Zweibrücker Clubs in der B-Klasse ist in dieser wieder ein Platz frei geworden. Dadurch gibt es hier einen Absteiger weniger. „Der SSV Höheinöd darf drin bleiben“, erklärt Reiner Ehrgott, der Vorsitzende des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken auf Nachfrage. Damit wird die B-Klasse West mit 16 Mannschaften in die Spielzeit 2022/23 gehen, die wieder in kompletten Staffeln durchgeführt wird. „Das gilt für alle Klassen, außer sie werden größer. Aber das trifft bei uns im Kreis nicht zu“, erklärt Ehrgott. In der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken werden es ebenfalls 16 Mannschaften sein, in den C-Klassen war es vor Meldeschluss um Mitternacht noch nicht zu 100 Prozent klar. „Ich denke, es werden zwei C-Klassen mit 16 bis 18 Vereinen.“

Der bisherige Trainer des TuS Rimschweiler, Ahmed El-Khadem-Neuhäuser, wird in der neuen Runde auch das B-Klasse-Team der Spielgemeinschaft coachen. Foto: maw/Martin Wittenmeier