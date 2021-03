FC Homburg : Erfolgreiches Heimdebüt für Wenzel

Homburg Dem Fußball-Regionalligisten FC Homburg gelingt mit dem 2:1 gegen die TuS RW Koblenz der erste Sieg unter seinem neuen Coach.

Danach plätscherte die Partie lange Zeit vor sich hin. Torraumszenen gab es bis zur 36. Minute keine mehr zu notieren, ehe Carl mit dem erst zweiten Torschuss des FCH eine einigermaßen gute Möglichkeit hatte. Der FC Homburg hatte zwar mehr Ballbesitz, aber in der Offensive kam in der ersten Halbzeit zu wenig heraus. Dennoch ging Grün-Weiß noch vor der Pause in Führung. Eine hohe Freistoßhereingabe aus dem Mittelfeld von Mannschaftskapitän Patrick Lienhard, der vor dem Spiel für seinen 100. Einsatz für den FC Homburg ausgezeichnet wurde, brachte die Hintermannschaft der Koblenzer nicht aus der Gefahrenzone. Thomas Gösweiner freute sich über sein drittes Saisontor für den FCH, nachdem er die Lederkugel aus wenigen Metern zur 2:1-Pausenführung für seine Mannschaft eindrücken konnte.

Strafraumaktionen blieben auch im zweiten Abschnitt vor beiden Toren Mangelware. Die Homburger hatten zunächst aber wieder die besseren Offensivszenen. So strich ein Schuss von Loris Weiß (47.) knapp vorbei. Ein Kopfball von Daniel di Gregorio (54.) konnte der Koblenzer Torhüter Mario Seidel gerade noch über die Latte lenken. Dann die Großchance für Koblenz zum 2:2-Ausgleich, als Valdrin Mustafa alleine aufs Tor von Marc Redl lief, dann aber an der Glanztat des FCH-Torwarts scheiterte. Spätestens hier hatte der 28-jährige Schlussmann seinen Patzer aus der sechsten Minute wieder korrigiert. Auf der Gegenseite scheiterte Weiß freistehend an Keeper Seidel. „Wir hätten längst den Sack mit 3:1 oder gar 4:1 zu machen können. Am Ende war es ein etwas glücklicher Sieg, weil wir in den letzten zehn Minuten nicht mehr so konsequent spielten“, erklärte Timo Wenzel, dass sein Team in der Schlussphase doch wieder zittern musste. Ein Kopfball von Ahmat Sagat hatte nochmals für Torgefahr gesorgt.