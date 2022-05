Fußball-Landesliga West : VBZ mit wichtigem Punkt für die Moral

Fußball-Landesliga: Knapp haben die Zweibrücker beim Abstiegsrunden-Primus VfR Kaiserslautern einen Sieg und damit den vorzeitigen Klassenverbleib verpasst. TSC unterliegt in Hüffelsheim.

Der VfR Kaiserslautern ging am Sonntag nach einem Freistoß, der über die VB-Kette gelupft und durch Marco Petrusch (30.) ins lange Eck geschoben wurde, mit 1:0 in Führung. Waldemar Schwab köpfte nur zehn Minuten später am kurzen Pfosten stehend eine Flanke zum 1:1-Ausgleich (40.) ein. Beim 2:1 des VfR stand erneut die VB-Abwehrreihe im Mittelpunkt: Einen langen Ball konnte sie nur zu kurz abwehren, aus 20 Metern schoss ein Heimakteur (55.) zur erneuten Führung ein. Und wieder kamen die VBZ zurück. Lars Schönborn erlief sich nach einer Stunde einen Fehler in der VfR-Hintermannschaft und schob überlegt zum 2:2 ein.