DJM der Schwimmer : Zwei weitere DJM-Medaillen für WSF-Schwimmer

Berlin Michael Raje und Leo Ilias Baumann haben ihr Medaillenkonto am letzten Tag der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) weiter aufgestockt. Nach Gold und damit der Titelverteidigung über 50 Meter Brust (29,52 sek), Silber über 100 Freistil (51,44 sek) sowie Bronze über 100 Brust (1:04, 40 sek) sicherte sich Raje im Jahrgang 2006 zum Abschluss die Bronzemedaille über 100 Meter Schmetterling.

Der Schwimmer der Wassersportfreunde Zweibrücken schlug am Samstag in Berlin nach 56,26 Sekunden hinter Kaii Liam Winkler von den Eagle Aquatics aus Maryland in den USA (55,01 sek) sowie Franz Ahnert (Erfurter SSC, 55,27 sek) an. Über die kürzere 50-Meter-Schmetterlings-Distanz hatte Raje am Mittwoch das Podest als Vierter noch hauchdünn verpasst. Auf diesem undankbaren Rang landete der 16-Jährige am Samstag auch im engen Rennen über die 50 Freistil – in 23,88 Sekunden nur einen Wimpernschlag hinter dem Dritten Vincent Passek vom Berliner TSC (23,87 sek.). Insgesamt fischte Raje vier DJM-Medaillen aus dem Becken des Berliner Europasportparks.