Fußball-Oberligist FSV Jägersburg : FSV hadert und muss weiter zittern

Emmelshausen FSV Jägersburg vergibt in Emmelshausen zu viele Chancen. Endspiel um Oberliga-Verbleib gegen den FSV Salmrohr.

Theoretisch ist dieser Rang, der den sicheren Klassenerhalt bedeuten würde, zwar noch möglich. Doch dazu müsste die drei Zähler vor dem sechstplatzierten FSV (37 Pkt) liegende SG Mühlheim/Kärlich zum Abschluss am kommenden Samstag zu Hause ihr Spiel gegen Schlusslicht FC Speyer verlieren und Jägersburg gleichzeitig seine Heimpartie gegen den punktgleichen FSV Salmrohr gewinnen. Realistischer ist es für die Jägersburger, Platz sechs zu halten. Der allerdings nur zum Ligaverbleib reicht, wenn dem Vizemeister der Oberliga-Meisterrunde in der Relegation der Sprung in die Regionalliga gelingt. Verlieren darf der FSV gegen Salmrohr aber keinesfalls, denn dann würde das Harenberg-Team auf Platz sieben abrutschen, der den Abstieg bedeuten würde.

„Wir hatten schon sehr viele und auch gute Möglichkeiten, um in Emmelshausen zu gewinnen. Leider haben wir unsere Chancen nicht so gut genutzt, wie in den vergangenen Wochen“, haderte der FSV-Coach mit dem Unentschieden in Emmelshausen. Der Gastgeber ging nach 17 Minuten durch Delil Arbursu in Führung. Nur wenig später hätte der Torschütze sogar auf 2:0 erhöhen können, scheiterte aber am Jägersburger Torhüter Mirko Vogel. Nach dem Ausgleich durch Julian Schauer (28.), der nach Vorarbeit von Alexander Schmieden verwandelte, hätte Emmelshausen mit einem Kopfball von David O´Neal (31.) erneut in Führung gehen können. Der Ball strich aber knapp über das Gehäuse. Auf der Gegenseite hatte der FSV durch Jan Reiplinger eine gute Einschussgelegenheit (32.) Vier Minuten später hatte Frederic Ehrmann, wie auch kurz vor der Halbzeit wieder Reiplinger, das 2:1 für die Saarländer auf dem Fuß.