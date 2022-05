Fußball-Landesliga : Zwei Endspiele für die VB Zweibrücken

Zweibrücken Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist VB Zweibrücken muss am Sonntag ausgerechnet beim Spitzenreiter VfR Kaiserslautern punkten. Eine harte Nuss für das Team von Spielertrainer Alexander Joniks.

Ein Endspiel am Ende der Saison, das bedeutet normalerweise Glücksgefühle für Fußballer. Doch beim Fußball-Landesligisten VB Zweibrücken dürfte sich die Freude über gleich zwei Endspiele in der Abstiegsrunde der Landesliga West in Grenzen halten. Einen Pokal gibt es nach keinem der beiden Spiele, aber es winkt der Klassenerhalt und der ist das Ziel, auf das sich das Team von Spielertrainer Alexander Joniks im Moment fokussiert.

Die Aufgabe der Joniks-Elf am Sonntag um 15 Uhr ist keine einfache. Die Mannschaft muss zum VfR Kaiserslautern reisen, dem souveränen Tabellenführer in der Abstiegsrunde. Das Hinspiel gewannen Kaiserslautern in Zweibrücken mit 3:1. „Wir sind auf einen guten Gegner getroffen, der auch sehr aggressiv in den Zweikämpfen war und einen guten Fußball gespielt hat“ resümiert Joniks die Begegnung im Frühjahr. Deshalb sind die Rosenstädter gewarnt, den Gegner überschätzen will man aber auch nicht. Die Lauterer haben jedenfalls mit dem Abstieg nichts mehr am Hut. Auf die Aufstellung des Gegners schaue er zwar schon, sagt Joniks. Ob die VfR-Mannschaft in Bestbesetzung auf dem Feld steht könne er jedoch nicht sagen. Im Stadion auf dem Kaiserslauterer Erbsenberg erwartet die Spieler aus Zweibrücken jedenfalls eine routinierte Truppe. Trainiert wird das Team von Christopher Lamprecht, der für den VfL Wolfsburg und den 1. FC Kaiserslautern in der Bundesliga gekickt hat. Davon beindrucken lassen will man sich beim VBZ allerdings nicht und stattdessen konzentriert die eigene Leistung abrufen.