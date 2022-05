Fußball-Landesliga : Kirns „krummes Ding“ schockt Joniks und Co.

Sascha Frick (links) von den VB Zweibrücken ist in dieser Szene vor Ben Nikodemus vom VfR Kirn am Ball. Nach 90 Minuten hatte der VfR aber mit 2:1 die Nase vorn. Foto: Mirko Reuther

Zweibrücken Fußballer der VB Zweibrücken kassieren in der Landesliga-Abstiegsrunde 1:2-Heimniederlage gegen Kirn.

Die Fußballer der VB Zweibrücken haben in der Abstiegsrunde der Landesliga eine Niederlage kassiert. Die VB mussten sich am Sonntag dem VfR Kirn mit 1:2 geschlagen geben. Bei noch zwei ausstehenden Spielen steht der Ligaverbleib weiter auf der Kippe. Weil der VfB Reichenbach aber überraschend beim Vorletzten SG Eppenbrunn verlor, stehen die Zweibrücker zumindest noch zwei Punkte über dem Strich. Allerdings müssen die Vereinigten Bewegungsspieler am nächsten Spieltag beim Spitzenreiter VfR Kaiserslautern ran.

Besonders mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft war VB-Spielertrainer Alexander Joniks nicht zufrieden. „Die haben wir verpennt. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben dem Gegner zu viel Raum gelassen“, bilanzierte er. Die Kirner erspielten sich bei schwül-warmen Temperaturen zwar ebenfalls nicht viele Chancen. Doch die eine dicke Gelegenheit, die sie bekamen, nutzten sie. Nach einer Flanke fühlte sich kein Zweibrücker für VfR-Spieler Florian Galle zuständig, der den Ball am kurzen Pfosten unbedrängt einschieben konnte.

In der Pause fand Joniks dann aber offenbar die richtigen Worte. Die Gastgeber spielten jetzt deutlich besser. In der 77. Minute fand Waldemar Schwab mit einem starken Pass Heiko Helmchen, der im Strafraum gefoult wurde. Den Elfmeter verwandelte Lukas Österreicher zum Ausgleich. Die VB drängten nun auf den Sieg, doch dann wurde es ganz bitter: In der 80. Minute rutschte dem Kirner Ben Nikodemus eine Flanke über den Fuß – und das Leder senkte sich in einer krummen Flugbahn über VB-Torwart Merlin Schäfer ins Netz.