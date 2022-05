Fußball-Landesliga : Joniks: Reife Leistung statt Rechenspiele

VB-Routinier David Schwartz (grün) erzielte beim 3:1-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen Schmittweiler einen wichtigen Treffer. Am Sonntag gegen Kirn wird er aber verletzt fehlen. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die Landesliga-Fußballer der VB Zweibrücken empfangen am Sonntag in der Abstiegsrunde den VfR Kirn. Mit einem Sieg würde der vorzeitige Klassenerhalt für die VB in greifbare Nähe rücken.

Alexander Joniks mag keine Rechenspiele. „Natürlich schaue ich mal auf die Tabelle“, sagt der Spielertrainer des Fußball-Landesligisten VB Zweibrücken. „Aber ich gehe nicht die Paarungen am Spieltag durch und rechne nach, wie es jetzt aussieht, wenn Mannschaft A gegen Mannschaft B gewinnt. Wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können – und das sind unsere Partien“.

Die nächste bestreiten die Vereinigten Bewegungsspieler in der Abstiegsrunde am Sonntag um 15 Uhr zu Hause gegen den VfR Kirn. Und man muss kein Rechenkünstler sein, um festzustellen, dass die VB mit einem Sieg einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt gehen können. Die zweitplatzierten Zweibrücker würden nicht nur den aktuellen Dritten Kirn distanzieren. Weil die weiteren Verfolger Fehrbach und Schmittweiler-Callbach im direkten Duell gegeneinander antreten, betrüge der Vorsprung der Grün-Weißen auf den ersten Abstiegsplatz zwei Spieltage vor Ende der Runde – mindestens – vier Punkte. Ein mögliches Entscheidungsspiel zum Saisonfinale am 4. Juni gegen den Fünften Reichenbach, der aktuell den ersten Abstiegsplatz belegt, könnten die VB aus eigener Kraft vermeiden. Vor dem Spiel in Reichenbach müssen die Zweibrücker am 29. Mai außerdem noch bei Spitzenreiter VfR Kaiserslautern ran. Liegen die VB am Saisonende punktgleich mit einer anderen Mannschaft auf Rang fünf, würde weder Torverhältnis noch direkter Vergleich den Ausschlag geben – sondern ein Entscheidungsspiel.

Die solide Ausgangslage vor dem Endspurt haben die Zweibrücker dem 3:1-Sieg am vergangenen Wochenende beim FC Schmittweiler-Callbach zu verdanken. „Wir hatten erneut kurzfristige Ausfälle, sind mit einem 14-Mann-Kader dort angetreten. Das war eine reife Leistung gegen ein Team, das in der Abstiegsrunde vorher noch kein Heimspiel verloren hat“, freut sich Joniks über den zweiten Erfolg in Serie. Zwischenzeitlich war seine Mannschaft in vier Partien nicht als Gewinner vom Platz gegangen. Nach dem anschließenden Zittersieg gegen das punktlose Schlusslicht Hoppstädten habe der Spielertrainer „die Zügel im Training ein wenig angezogen. Da haben wir die Angriffsspielzüge noch einmal in den Fokus gelegt. Ich denke, dass das in Schmittweiler ausschlaggebend war“, so Joniks.

Ein Doppelpack von Luca Genova und ein Distanzschuss von David Schwartz hatten den VB den Sieg in der Fremde beschert. Auf Schwartz müssen die Zweibrücker am Sonntag gegen Kirn aber verzichten. Der Routinier hat sich im Training eine Verletzung zugezogen. Neben den schon länger verletzten Peter Raje und Pascal Fath steht außerdem auch Steven Mathieu wegen hartnäckiger Knieprobleme nicht zur Verfügung.

Die Ausgangslage vor der Partie gegen den VfR sähe ganz ähnlich aus wie jene gegen Schmittweiler, erläutert Joniks. „Wir treffen auf einen Gegner, der zwei Punkte hinter uns liegt. Den Vorsprung wollen wir mindestens halten, aber lieber ausbauen.“

Insbesondere in der Hauptrunde war der VfR Kirn eigentlich für seine Offensivabteilung gefürchtet. 33 Tore waren sogar zwei mehr als Spitzenreiter Hüffelsheim.Das Hinspiel im Landkreis Bad Kreuznach gegen die VB endete allerdings torlos. „Kirn tritt auf einem großen Hartplatz an, war aber trotzdem um spielerische Lösungen bemüht“, erinnert sich Joniks an die erste Begegnung, in der VB-Torwart Merlin Schäfer den Punkt mit mehreren Paraden in der Schlussphase festgehalten hatte.

Mit einer weiteren reifen Leistung sollen es am Sonntag dann sogar drei Punkte werden. Damit Alexander Joniks nicht in Versuchung gerät, doch noch den Tabellenrechner auszupacken. Und die VB Zweibrücken auch nächste Saison in der Fußball-Landesliga an den Start gehen.