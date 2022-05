Fußball-Oberliga : FSV kommt drei Mal nach Rückstand zurück

Jägersburgs Kristof Scherpf hat in den letzten sechs Spielen sechs Tore erzielt. Foto: Stefan Holzhauser

Jägersburg Fußball-Oberliga: Jägersburg trennt sich in der Abstiegsrunde im Heimspiel von den Sportfreunden Eisbachtal 3:3.

Die drei Spiele währende Siegesserie des FSV Jägersburg in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist gerissen. Mit leeren Händen standen die Lila-Weißen nach ihrem Heimspiel in der Abstiegsrunde gegen die Sportfreunde Eisbachtal trotzdem nicht da. Die irre Partie endete 3:3. Als moralischer Sieger durfte sich der FSV fühlen, der drei Mal nach einem Rückstand zurückgekommen war.

„Vom Spielverlauf her müssen wir uns deshalb mit dem Punkt zufrieden geben“, sagte Jägersburgs Trainer Harenberg.

Seine Mannschaft kam gut in die Partie, bestimmte die ersten 20 Minuten, ohne sich aber nennenswerte Torchancen zu erspielen. Takuya Kakui, der Japaner in Diensten der Sportfreunde, überraschte die Jägersburger nach 36 Minuten dann mit der Gästeführung. „Der Treffer kam aus dem Nichts. Eisbachtal hatte bis dahin keine echte Tormöglichkeit“, ärgerte sich Harenberg.

Doch nach dem Seitenwechsel landeten die Gäste erneut den ersten Schlag. Thomas Tuchscherer (48.) brachte Eisbachtal wieder in Führung. „Genau das wollten wir verhindern“, grollte Harenberg der zehn Minuten später sah, wie Jan Reiplinger die Uhren mit seinem Treffer erneut auf null stellte.

Doch in der 62. Minute grüßte das Murmeltier erneut. Zum dritten Mal an diesem Nachmittag übernahm Eisbachtal die Führung. Wieder war es Takuya, „der beste Eisbachtaler“ (Harenberg), der FSV-Schlussmann Mirko Vogel überwand. Der Treffer ärgerte Harenberg besonders „weil wir die Situation eigentlich schon geklärt hatten“.

Jägersburg zeigte dann aber zum dritten Mal seine riesengroße Moral, Kristof Scherpf gelang in der 70. Minute der Treffer zum 3:3. Für Scherpf war es das sechste Tor in den letzten sechs Spielen. Reiplinger hatte dann sogar noch den Siegtreffer für den FSV auf dem Fuß (83.). Doch es blieb beim 3:3.

Den sicheren Nichtabstiegsplatz fünf noch zu erreichen, wird für den FSV nun richtig schwer. Die SG Mülheim-Kärlich, die den Rang belegt, hat vier Punkte mehr auf dem Konto – darf aber auch nur noch eine Partie austragen. Jägersburg noch zwei. Gegen den bereits abgestiegenen Vorletzten TSV Emmelshausen und zum Saisonfinale zu Hause gegen den FSV Salmrohr. Diese Partie wird immens wichtig. Salmrohr liegt punktgleich nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter Jägersburg auf Rang sieben. Es könnte am letzten Spieltag also ein Entscheidungsspiel in Jägersburg um Platz sechs geben. Der reicht für den Klassenerhalt, wenn sich der Tabellenzweite der Oberliga-Meisterrunde (Eintracht Trier oder Wormatia Worms) über die Relegation für die Regionalliga Südwest qualifiziert.