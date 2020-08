50 Euro statt 10 Euro bei fehlender oder falsch sitzender Maske : Rheinland-Pfalz kündigt höhere Bußgelder für Corona-Verstöße an

Mainz Die Zahl der Neuinfektion steigt so stark, dass die Landesregierung geplante Lockerungen verschiebt. Und es soll mehr Schulbusse geben, um gefährliches Gedränge zu verhindern.

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz werden die geplanten Lockerungen bei den Schutzauflagen um mindestens zwei Wochen auf Mitte September verschoben. Darauf haben sich am Donnerstag die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände geeinigt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, es sei nicht die Zeit für Lockerungen, denn zwei Tage hintereinander habe es in Rheinland-Pfalz mehr als 100 neue Corona-Infektionen gegeben. Zugleich kündigte sie höhere Bußgelder für Verstöße gegen die Maskenpflicht an. Auch soll Geld für bis zu 250 zusätzliche Schulbusse bereitstehen.