Angeklagter hielt sich für „Luzifer und deutschen Nazi“ : Beleidigend, bedrohend und randalierend durch Neumühle

In Neumühle würden Dinge oft lieber unter sich geregelt als die Polizei zu rufen, erklärte ein Polziist am Landgericht Zweibrücken (rotes Gebäude). Foto: Rainer Ulm

Zweibrücken/Neumühle Ein 36-Jähriger Rodalber muss sich vor dem Landgericht Zweibrücken unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. In einem Fall soll er in die Wohnung einer Flüchtlingsfamilie eingedrungen sein und versucht haben, den Vater mit einem Spitzmeißel zu schlagen. Die Staatsanwaltschaft geht von Schuldunfähigkeit aus und will den seelisch Kranken in ein psychiatrisches Krankenhaus einweisen.

Er soll in dem kleinen Obernheim-Kirchenarnbacher Ortsteil Neumühle (Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben) Anfang 2019 für einige Unruhe gesorgt haben. Der 36-Jährige, der zurzeit in einem Betreutes-Wohnen-Heim in Rodalben lebt, muss sich seit Mittwoch vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken in einem Sicherungsverfahren verantworten. Staatsanwalt Christian Heinekamp warf dem gebürtigen Zweibrücker zum Prozessauftakt in seiner Antragsschrift sechs Fälle von gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung vor.

Allerdings geht der Staatsanwalt davon aus, dass der 36-Jährige im Zustand der Schuldunfähigkeit handelte. Deshalb beantragte der Staatsanwalt, die Unterbringung des 36-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus anzuordnen. Denn der Beschuldigte leide unter einer schizophrenen Psychose und sei deshalb auf Dauer „gefährlich für die Allgemeinheit“, so Heinekamp.

Demnach soll der Beschuldigte im Februar 2019 mit dem Ruf, er sei „Luzifer und ein deutscher Nazi“ gewaltsam in die Wohnung einer Flüchtlingsfamilie eingedrungen sein und versucht haben, den Vater mit einem Spitzmeißel zu schlagen, einen Kopfstoß ins Gesicht zu versetzen und mit dem Knie in den Unterleib zu stoßen. Jedoch soll es dem Mann aus Pakistan gelungen sein, den Eindringling zurückzudrängen, wobei er sich jedoch leicht an der Hand verletzte.

Im Januar 2019 soll der gelernte Maler und Lackierer, der nach eigenen Angaben seit über zehn Jahren von seiner krankheitsbedingten Berufsunfähigkeitsrente lebt, einer Frau gesagt haben, sie „rieche gut“, und daraufhin unvermittelt in den Schritt gefasst haben. Im gleichen Monat soll er seiner Cousine mit einem in seiner Jackentasche mitgebrachten Aschenbecher ins Gesicht geschlagen haben. Seinerzeit soll er zudem die Karosserie des Autos seines Vater „mit einem Gegenstand“ zerkratzt und eingedellt haben.

Auch soll er damals einen viereckigen Gullydeckel aus der Straße gehoben und in den Vorgarten eines Nachbarn geworfen und dem Mann später gedroht haben, er werde ihm „irgendwann das Haus anstecken“.

Weiterhin will eine 42-Jährige ehemalige Neumühler Nachbarin des Beschuldigten von dem 36-Jährigen unter anderem mit den Worten „fette Drecksau“ beleidigt und mit „Ich stech‘ dich ab!“ bedroht worden sein. Und das nur deshalb, weil sie ihm diesmal den sonst, wie sie berichtete, oft erfüllten Wunsch nach etwas Tabak abgeschlagen hatte. Aber selbst die so beschimpfte Frau wiegelte im Zeugenstand ab: Nein, richtig beleidigt und ernsthaft bedoht gefühlt habe sie sich seinerzeit nicht. Das sei von dem Beschuldigten wohl alles „eher spaßmäßig“ gemeint gewesen, sagte sie: „Am nächsten Tag haben wir wieder ganz normal miteinander gesprochen.“ Er sei nur immer dann „aufgedreht“ gewesen, wenn er Drogen genommen habe.

Während der 36-Jährige zugab, bis vor zweieinhalb Jahren Amphetamine genommen und sich 2019 diesbezüglich noch einmal einen „Ausrutscher“ geleistet zu haben, stellte er die Tatvorwürfe überwiegend als unwahr hin. Nur an den Gullydeckel-Wurf mochte er sich erinnern: Ja, den Abwasserkanal-Einlass habe er „aus Wut“ in den Vorgarten geschmissen. Er räumte ebenso ein, seit dem frühen Tod seiner Mutter (sie starb vor 21 Jahren als er gerade einmal 15 war) ernsthafte seelische Probleme zu haben und wegen seiner Schizophrenie in der Psychiatrie, darunter in Pirmasens, gewesen zu sein.

Anzeige hatte indessen lediglich die 42-jährige Nachbarin wegen Beleidigung und Bedrohung erstattet. Diese, eher geringe Anzeigebereitschaft liege vielleicht auch daran, dass „die Polizei in diesem Ortsteil nur sehr ungern gesehen wird“, vermutete ein 25-jähriger Beamter der Polizeiinspektion Landstuhl im Zeugenstand. „Dort regelt man die Sachen lieber unter sich.“

Gleichwohl muss sich der 36-Jährige nun in einem sogenannten Sicherungsverfahren verantworten. Es ähnelt einem Strafverfahren, in dem sowohl Zeugen, Gutachter, Sachverständige und der Beschuldigte selbst gehört werden. Jedoch beantragt die Staatsanwaltschaft dabei keine Freiheitsstrafe, sondern die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus – so auch im aktuellen Fall des 36-jährigen Rodalbers.