Saarland hebt Isolationspflicht auf : Neue Corona-Verordnung: Diese Regeln gelten ab 10. Dezember

Saarbrücken Die aktuelle Corona-Verordnung im Saarland läuft am Freitag aus. Wie geht es danach mit der Masken- und Isolationspflicht weiter? Erste Details zur neuen Corona-Verordnung.

Das Saarland hebt die Corona-Isolationspflicht auf. Ab Samstag, 10. Dezember, sei die Isolationspflicht für Infizierte nicht mehr vorgeschrieben, sagte Gesundheits-Staatssekretärin Bettina Altesleben (SPD) an diesem Dienstag nach der Ministerratssitzung vor Journalisten. Anstelle der Isolationspflicht tritt eine durchgehende Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung. „Wer mittels Selbsttest, Schnelltest oder PCR-Test positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wird, ist verpflichtet, mindestens fünf Tage eine FFP2-Maske außerhalb der eigenen Wohnung zu tragen“, sagte Altesleben.

Für diese Pflicht gelten aber einige Ausnahmen. Die Pflicht gilt nicht unter freiem Himmel, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird; nicht in Innenräumen, wenn man sich darin allein aufhält; nicht für noch nicht-eingeschulte Kinder und nicht, wenn die Maske der Inanspruchnahme notwendigen medizinischen, zahnmedizinischen oder therapeutischen Maßnahmen im Wege steht.

Maskenpflicht für positiv Getestete gilt mindestens fünf Tage

Spaziergänge, Einkäufe und andere Aktivitäten werden somit für positiv Getestete möglich. „Wir empfehlen aber, dass sich positiv Getestete trotz Maske nach Möglichkeit nicht in Menschenansammlungen, sondern in freiwillige Selbstisolation begeben und beruflich, insofern möglich, ihrer Arbeit aus dem Home Office nachgehen und unnötige Kontakte vermeiden“, sagte Altesleben. Diese Maßnahmen enden frühestens nach fünf Tagen nach positiver Testung, wenn 48 Stunden keine typischen Symptome vorgelegen haben, so die Gesundheits-Staatssekretärin, spätestens aber nach zehn Tagen.