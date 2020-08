64 Neustädter war wegen Mietrückständen gekündigt : Brandsätze gegen Zwangsräumung: Sechs Verletzte

Neustadt Beim Widerstand eines Mannes gegen eine Zwangsräumung in Neustadt an der Weinstraße sind sechs Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der 64 Jahre alte Bewohner habe die Ordnungskräfte mit brennenden Flüssigkeiten und vorbereiteten Brandsätzen attackiert, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Der Polizei zufolge war es zu dem Zwischenfall in dem Mehrfamilienhaus gekommen, als sich der Hauptbewohner im Dachgeschoss gegen die Zwangsmaßnahme der Stadt gewehrt habe. Dazu habe der Mann eine zunächst nicht bekannte Flüssigkeit in Brand gesetzt. Der 64-Jährige wurde festgenommen.