Fußball : Kaiserslautern und Dresden eröffnen Drittliga-Saison

Kaiserslautern Die 3. Fußball-Liga startet mit einem Kracher-Duell vor Millionenpublikum in die neue Saison. Der viermalige deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern und Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden eröffnen die Saison am 18. September.

Das Auftaktspiel wird live in der ARD (17.45 Uhr) gezeigt. Die weiteren zeitgenauen Ansetzungen der ersten vier Spieltage nimmt der Deutsche Fußball-Bund erst in den nächsten Tagen im Anschluss an die Terminierungen der Bundesliga und 2. Bundesliga vor.

Für die Roten Teufel stehen in den ersten Wochen gleich mehrere schwere Spiele auf dem Programm. In Woche zwei müssen die Pfälzer zum ambitionierten Aufsteiger Türkgücü nach München reisen. An Spieltag 3 steht für den FCK ein weiteres Auswärtsspiel bei Absteiger SV Wehen-Wiesbaden an, ehe es am 4. Spieltag zum Derby gegen Waldhof Mannheim auf dem Betzenberg kommt.