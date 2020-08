Künstler im Porträt : „Mich überflutet es an Ideen“

Peter Schaumburger vor einigen seiner Bilder. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Der Künstler Peter Schaumburger ist unter anderem Schöpfer der bemalten Stromkästen in Zweibrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Lang

Vor wenigen Wochen wurde die Stadt-Galerie Zweibrücken eröffnet, bei der über 60 Künstler ihre Werke in den verschiedensten Schaufenstern ausstellen (wir berichteten). Dafür sprayte Peter Schaumburger, selbst einer der teilnehmenden Künstler, orangenfarbene Rosen vor jedes Schaufenster, in dem sich Kunst befindet. Und wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, wird vielleicht bemerken, dass noch viel mehr seine Handschrift trägt, denn er ist derjenige, der auch die Stromkästen in der Rosenstadt verschönert.

Seit circa drei bis vier Jahren übernimmt er in Absprache mit der Stadt und den Stadtwerken diese Aufgabe und hat seitdem so einigen Stromkästen seinen ganz eigenen Stil verpasst, der trotzdem immer auch zur Rosenstadt passt und zugleich den öffentlichen Raum verschönert. Daneben verfolgt er seine Leidenschaft für sich selbst, führt aber auch Auftragsarbeiten aus. Höchste Zeit, also, mal nachzufragen, wie der Künstler eigentlich zu seiner Leidenschaft gekommen ist, und was ihn so antreibt.

Bei einem Besuch in seinem Zuhause zeigt sich vor allem eines: Peter Schaumburger lässt sich mit seiner Kunst nicht in eine Kategorie stecken und bis er zu dem kam, was er heute tut, hat er so Einiges ausprobiert. „Schon als Kind wollte ich richtig zeichnen“, erinnert sich Peter Schaumburger, der in seinem Hauptjob Mitarbeiter bei der Heinrich-Kimmle-Stiftung ist. Gefördert wurde das nicht wirklich, einzig seine Tante, zu ihrer Zeit Hutmacherin, hat ihm gezeigt, wie man Pferde zeichnet.

Doch immer nur Pferde zu malen wird selbst dem ambitioniertesten Kind irgendwann zu langweilig und so probierte er sich aus, mit Kugelschreiber auf Werbeblöcken. So ging das Experimentieren weiter. „Ich kann mich nicht erinnern, nicht gemalt zu haben“, erzählt Peter Schaumburger. Von seinem ersten Weihnachtsgeld während seiner ersten Ausbildung zum Metzger kaufte er sich eine eigene Staffelei, später versuchte er sich in naiver Malerei, immer auf der Suche nach dem eigenen Stil.

Ein beruflicher Leerlauf, bei dem er sich zu einer Umschulung zum Altenpfleger entschied, führte ihn zu einem Aquarell-Malkurs an der Volkshochschule. Doch seinen eigenen Stil sollte er erst später finden: „Mit dem Sprayen habe ich eine Technik für mich entdeckt und weiterentwickelt, um all meine überschüssigen Ideen in kürzester Zeit verwirklichen zu können“, erklärt Peter Schaumburger, denn: „Mich überflutet es an Ideen, den ganzen Tag. Immer.“

Und genau diese Flut an Ideen führt auch dazu, dass er einfach jede freie Minute für seine Kunst nutzt. Seine Schablonen fertigt er dafür selbst an und die damit gefüllten Regale seines Arbeitszimmers, zeugen von dieser Flut an Ideen. „In meinen Bildern habe ich die Möglichkeit gefunden, daheim zu sein“, erklärt er weiter.