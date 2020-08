Kunst am Flugplatz : Künstlergruppe Prisma wieder im Blickfeld

Zweibrücken Diesmal geht’s um Col-Art: Mehrere Künstler erstellen ein gemeinsames Werk.

Col-Art gibt es eigentlich schon sehr lange, bekannt sind zum Beispiel Werke von Rubens und Rembrandt, an deren Erstellung in ihren Ateliers mehrere Künstler beteiligt waren. Der Schweizer Künstler Marc Kuhn machte dieses Kunstrichtung vor Jahren wieder bekannt, unter anderem auch durch die Künstlergruppe Prisma. Die fand inzwischen ein neues Domizil im ehemaligen Flugplatzbereich bei der Firma Bauwerk Kompetenz. In den verzweigten Räumen gibt es leere Wände, die nach Bildern förmlich schreien. „So sind wir damit in der glücklichen Lage, unsere Bilder in die Raumgestaltung zu integrieren. In einer Galerie kann ein Kunstwerk seine Strahlkraft ja nicht voll entwickeln“, sagt Arthur Mann. So fühlen sich die Prisma-Künstler wie auch die Familie Hofer vom der „Bauwerk“ sehr zufrieden, Synergie schafft neue Impulse.