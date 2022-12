Beruf attraktiver, aber Preise könnten steigen : Rheinland-Pfalz zwingt Hotels und Gastronomie zu höheren Löhnen

Mainz Der Arbeitgeber-Verband Dehoga ist begeistert über die Entscheidung. Denn damit ende Wettbewerbsverzerrung: Der nun für allgemeinverbindlich erklärte Tarifvertrag galt bislang nur in jedem zwanzigsten Betrieb. Die Dehoga sieht die schwindende Attraktivität des Berufs gestärkt – und richtet einen Appell an Gäste.

Schon seit April gibt es in Rheinland-Pfalz höhere Tariflöhne für Beschäftigte in der Gastronomie – jetzt gelten diese auch für die große Mehrheit der nicht tarifgebundenen Gaststätten und Hotels. Landes-Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat die Regelungen am Freitag nach der erforderlichen Abstimmung mit dem Bund für allgemeinverbindlich erklärt.