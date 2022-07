Schwerer Unfall : Junger Fahrer rast mit mehr als 400 PS starkem BMW in Wald bei Weiskirchen

Weiskirchen Mit einem Sportwagen ist ein Fahrer am Sonntagabend von der Straße abgekommen. Die Strecke war daraufhin gesperrt. Die Feuerwehr musste bei der Bergung helfen.

Der BMW bretterte von dort in den Wald und rutschte um Haaresbreite an einer großen Fichte vorbei. Sträucher bremsten die Karosse aus, bis sie letztlich stehen blieb.

Zurzeit geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer an der Unglücksstelle zu schnell war. Darum werde auch wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt, wie es im entsprechenden Paragrafen heißt. Das müsse allerdings nicht heißen, dass er sich einen Wettstreit mit einem anderen Autofahrer geliefert habe, heißt es dazu auf Nachfrage. So liege der Verdacht nahe, dass der Mann am Steuer zeigen wollte, was sein Wagen unter der Haube zu bieten hatte.