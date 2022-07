Polizei ermittelt : Bewaffneter Raubüberfall auf Wettbüro in Völklingen

Bewaffneter Raubüberfall auf Wettbüro in Völklingen

Polizeieinsatz nach Raubüberfall auf Spielcasino in Völklingen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Völklingen/Riegelsberg Mit vorgehaltener Waffe hat ein Mann den Bediensteten in Schach gehalten. Dann verlangte er Beute. Was die Polizei bisher herausfand.

Ein unbekannter Täter hat am Freitag, 1. Juli, um 20 Uhr ein Wettbüro in der Hauptstraße in Lauterbach, nahe der französischen Grenze, überfallen. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Tresorinhalts, der Kasse und der Geldreserven.