Ermittler unterwegs : Stundenlange Großkontrolle auf der Autobahn bei Heusweiler: Alkohol, Drogen, defekte Karossen

Heusweiler Fünf Stunden haben Polizei und Zoll Auf der A 8 Richtung Luxemburg massiv kontrolliert. Sie stoppten mehr als 1000 Fahrzeuge. Die Zahl der Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ist hoch. Für einige war die Reise abrupt zu Ende.

Die Beamten hatten sich für den Einsatz am Samstag, 2. Juli, mehrere Stunden Zeit genommen. zwischen 16.30 und 21.45 Uhr winkten sie am Autobahn-Rastplatz Kutzhof in Richtung Saarlouis die Fahrzeuge heraus. Wie ein Sprecher des polizeilichen Führungs- und Lagezentrums in Saarbrücken am Sonntagmorgen berichtet, nutzten seine Kollegen auch eine Drohne. Denn wegen der massiven Kontrolle hätte es durchaus zu Stau kommen können.