Polizei nennt mögliche Ursache : Autofahrer aus Frankreich nach Unfall nahe Müllverbrennungsanlage Velsen lebensgefährlich verletzt

Saarbrücken Am Donnerstagabend ist ein Autofahrer auf der L163 nahe der Müllverbrennungsanlage Velsen in Saarbrücken verunglückt. Der 36-Jährige aus Frankreich musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen 21.30 Uhr hat sich am Donnerstag (16. Juni) ein Unfall auf der L163 nahe der Müllverbrennungsanlage Velsen in Saarbrücken ereignet. Der 36-jährige Autofahrer soll laut Polizeiangaben mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Saarbrücken-Klarenthal in Richtung Großrosseln unterwegs gewesen sein. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung geriet er mit seinem Wagen zunächst auf die Gegenspur, kam dort von der Fahrbahn ab und krachte schließlich in Bäume am Straßenrand.