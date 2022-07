Ominöser Fall in Wadern : 16 Flaschen Bier verschwinden aus verschlossener Wohnung – doch weit und breit keine Einbruchsspuren

Ominöser Fall in Wadern

Wadern Diebesgut fehlt. Doch wie sind die Täter in die verschlossene Wohnung gekommen, ohne Spuren zu hinterlassen? Für die Waderner Polizei ein Rätsel.

Ein kurioser Vorfall beschäftigt zurzeit die Ermittler in Wadern. Dort hat eine Frau einen Diebstahl aus ihrer Wohnung gemeldet. Die Frage: Wie kamen die Täter hinein, ohne Einbruchsspuren zu hinterlassen?

Nach bisherigem Ermittlungsstand müssen die Unbekannten zwischen Freitag und Samstag, 1./2.Juli, in die Wohnung im Waderner Stadtteil Morscholz eingestiegen sein. Die Mieterin meldete am Samstag gegen 14.20 Uhr, dass aus ihren vier Wänden 16 Flaschen Bier verschwunden seien. Die Einbrecher sollen sich am Kühlschrank bedient haben, berichtet ein Polizeisprecher.