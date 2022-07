Totalschaden : Mit 400-PS-Auto bei Thailen in den Wald gekracht

Mit 400-PS-Auto bei Thailen in den Wald gekracht

Wadern Der Mann kam mit seinem Auto zwischen Thailen und Wadern von der Straße ab und verfehlte eine dicke Fichte nur knapp.

Ein 25-jähriger Mann ist mit seinem 400 PS starken Sportwagen zwischen Thailen und Wadern in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Wald gedonnert. Dabei verfehlte er nur knapp eine mächtige Fichte. Büsche und Sträucher bremsten den Wagen ab. Laut Polizei kamen der Fahrer und dessen 22-jähriger Beifahrer vorsorglich ins Krankenhaus, auch wenn der Notarzt am Unfallort keine nennenswerten Verletzungen feststellen konnte. Der Sportwagen allerdings erlitt einen Totalschaden. Die Polizei hat ein Verfahren wegen zu hohen Tempos eingeleitet und prüft, ob er ein illegales Straßenrennen gefahren ist.