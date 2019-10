Tischtennis-Regionalliga : TTC Wehrden bereits im Abstiegskampf

Wehrden Der Tischtennis-Regionalligist kassiert am Doppelspieltag zwei 4:9-Heimniederlagen und belegt den Relegationsplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lucas Jost

Normalerweise steigen zwei Mannschaften aus der Tischtennis-Regionalliga Südwest ab. Und Platz acht der Zehner-Staffel bedeutet den Gang in die Relegation. Schon nach dem sechsten Spieltag wird deutlich: Der TTC Wehrden wird diesen ins Visier nehmen müssen. Sowohl gegen den bis dato punktlosen Drittliga-Absteiger SV Kornwestheim als auch gegen den Tabellenführer SV Plüderhausen kassierte der TTC am Doppelspieltag am vergangenen Samstag und Sonntag 4:9-Heimniederlagen.

In Anbetracht der Tatsache, dass Wehrdens Nummer eins Christopher Simonis im Spiel gegen Spitzenreiter Plüderhausen aufgrund einer Schulterverletzung nicht spielen konnte, war das 4:9 ein ordentliches Ergebnis. Denn ohne die Nummer eins mussten alle anderen Spieler in der Setzliste einen Platz nach vorne aufrücken – und entsprechend gegen stärkere Gegner antreten. „Die Spiele waren alle knapp“, sagt Wehrdens Jan-Philip Becker. Als Beispiel fügt er an: „Ich habe am Sonntag im ersten Satz gegen Marcel Schaal 8:3 geführt und verliere dann 8:11. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin einfach nicht auf meinem Stand. Ich muss meine Konstanz wiederfinden.“ Am Ende unterlag Becker mit 1:3 Sätzen.