Premiere : TBS Saarbrücken bietet Crosslauf am Waldhaus an

Saarbrücken Der TBS Saarbrücken lädt für diesen Sonntag, 3. November, zur Premiere von „Cross am Waldhaus“ ein. Auf und rund um den Sportplatz am Waldhaus am Meerwiesertalweg bietet er für Altersklassen ab sechs Jahren und bis zu „50+“ Crosslauf-Strecken zwischen 680 und 5400 Metern an.

Der erste Start erfolgt um 14 Uhr, der letzte um 14.55 Uhr.