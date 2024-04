1. FC Saarbrücken ärgert sich nach Spiel gegen Essen Worüber FCS-Trainer Ziehl sich nach dem 1:1 gegen Essen aufregte

Es war ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga. Das 1:1 des 1. FC Saarbrücken im Nachholspiel am Mittwochabend gegen Rot-Weiss Essen ernüchterte die meisten der fast 14 000 Zuschauer im Ludwigsparkstadion. Nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie half der Punkt beiden Clubs nicht richtig weiter. „Unser Ziel war es, die fünf restlichen Spiele zu gewinnen. Wir haben es gleich beim ersten Spiel versaut“, sagte Kapitän Manuel Zeitz nüchtern. FCS-Stürmer Kai Brünker ergänzte fast schon verzweifelt: „Schon wieder ein Unentschieden.“ Es war das 15. in dieser Saison – kein anderer Club teilt sich so oft die Punkte.