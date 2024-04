FC Saarbrücken Tischtennis trifft auf Borussia Düsseldorf Wird das der erste Auftritt von Patrick Franziska nach seiner „Ausbootung“ für die Olympischen Spielen in Paris?

Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis gegen Borussia Düsseldorf – es ist ein Klassiker im deutschen Tischtennis-Sport, der da an diesem Freitagabend in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle über die Bühne gehen wird. Gefühlt im Monatsrhythmus stehen sich die beiden besten deutschen Tischtennis-Mannschaften ja gegenüber, zuletzt beim Champions-League-Finale Anfang April in der Saarbrücker Saarlandhalle. Damals mit dem Sieg für die Saarländer um Kapitän Patrick Franziska, die ihren Titel in Europas Königsklasse aus dem Vorjahr mit 3:2 verteidigten.