Heimerfolg : Wichtiger Sieg für Kegel-Zweitligist ESV Saarbrücken

Saarbrücken Die Kegler des ESV Saarbrücken haben am vergangenen Samstag in der 2. Liga Süd einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Der Aufsteiger setzte sich gegen den Tabellenvierten TuS Kirchberg überraschend deutlich mit 3:0 durch (5192:4909 Holz, 50:28 Einzelwertungspunkte).

Der ESV Saarbrücken bleibt trotz des Erfolges Tabellenschlusslicht. Allerdings liegen nun alle Mannschaften in der hinteren Tabellenhälfte dicht beisammen. Der Tabellensechste M 85 Mittelhessen hat zwei Punkte mehr als die Saarbrücker. An diesem Samstag, 2. November, empfängt der ESV um 13 Uhr in der Rodenhof-Klause den Tabellenzweiten KSV Stromberg.