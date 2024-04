Fußball-Saarlandliga Kommen die Fortschritte zu spät?

Es ist ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein unter ungünstigen Vorzeichen: 2008 war Sören Recktenwald nach dem Abstieg des FC Hellas Marpingen aus der damaligen Fußball-Verbandsliga (heute Saarlandliga) zum FC Hertha Wiesbach gewechselt. „Zu der Zeit kamen noch viele Spieler dort direkt aus dem Ort. Das war ähnlich wie jetzt bei uns in Marpingen“, vergleicht Recktenwald die beiden Vereine. Fünf Spielzeiten kickte er danach für Wiesbach in der höchsten saarländischen Liga, in der Saison 2014/15 sogar in der Oberliga. Seit vergangenem Sommer fungiert Recktenwald nach Stationen bei der SG Saubach, dem FV Eppelborn und der SG Marpingen-Urexweiler als Spielertrainer des Aufsteigers Marpingen-Urexweiler.