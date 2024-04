SV Hasborn Hasborn: Personalentscheidungen als Paket

Mit welchem Personal die Rot-Weißen dann in die Spielzeit 24/25 starten, will der Verein noch nicht verraten. Der Grund: Hasborn will alle Personalien im „Paket“ veröffentlichen. „Wir wollen bis dahin keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Wir sind mit unseren Planungen sehr weit, sie sind aber noch nicht ganz abgeschlossen“, erklärt Ralph Heck vom Sportvorstand des Vereins.