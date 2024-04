600 Sammlerstücke 1. FC Saarbrücken: Bayern-Besieger-Rasen aus dem Ludwigspark wird an Fans verkauft

Der Bayern-Besieger-Rasen wurde für rund 200 000 Euro durch einen neuen Rollrasen ersetzt, auf dem dann auch noch der nächste Bundesligist Mönchengladbach niedergerungen wurde. Was bislang öffentlich kein Thema war: Der Bayern-Rasen wurde von der Stadt eingelagert. Er befindet sich in der Zentralgärtnerei im Friedhofsweg in Gersweiler. Dort erfolgt auch die Ausgabe der gekauften Rasenstücke – am 2. Mai von 11 bis 20 Uhr und am 3. Mai von 11 bis 15 Uhr.