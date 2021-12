Knappe Entscheidung : Saar-Sportler des Jahres 2021: Einer der Gewinner bekommt den Preis zum siebten Mal

Olympiasiegerin Lisa Klein (Radsport), der Olympia-Zweite Patrick Franziska (Tischtennis) sowie der 1. FC Saarbrücken Tischtennis sind die Saar-Sportler des Jahres 2021. Foto: BeckerBredel/dpa

Saarbrücken Noch nie so klar und selten so eng: So hat der Chef der Saar-Sportjournalisten, Thorsten Klein, die Wahl der Kollegen zusammengefasst. Neben zwei Einzelsportlern küren die Fachjournalisten und der Saar-Sportverband (LSVS) wie gewohnt auch eine Mannschaft.

Bis sie ihre Preise erhalten, müssen sich die Ausgezeichneten noch ein wenig gedulden. Denn wegen der angespannten Lage in der Corona-Pandemie hatte der Verein der Saarländischen Sportjournalisten (VSS) bereits die Ehrungsveranstaltung ins neue Jahr verlegt.

Nichtsdestotrotz verkündeten am Mittwoch, 1. Dezember, Sportjournalisten die Titelträger. Dies sind Radsport-Olympiasiegerin Lisa Klein sowie Olympia-Zweiter im Tischtennis, Patrick Franziska. Als Mannschaft gehört der 1. FC Saarbrücken – Tischtennis – dazu. Für Klein ist es bereits das dritte Mal, dass sie Sportlerin des Jahres wird. Bereits 2018 und 2019 hatte sie die Wahl für sich entschieden. Franziska erhielt 2018 schon diesen Titel. Und das siebte Mal schon kann sich der 1. FC Saarbrücken mit seiner Tischtennismannschaft darüber freuen.

Auf einen Blick Das Wahl-Ergebnis zum Saar-Sportler im Detail Die Ergebnisse in der Übersicht: Saar-Sportlerin des Jahres 2021: Lisa Klein: 216 Stimmen (52,42 %) Pauline Schäfer-Betz: 80 Stimmen (19,41 %) Anne Haug: 53 Stimmen (12,86 %) Saar-Sportler des Jahres 2021: Patrick Franziska: 174 Stimmen (42,33 %) Etienne Kinsinger: 33 Stimmen (8,1 %) Jan Frodeno: 32 Stimmen (7,78 %) Mannschaft des Jahres 2021: 1. FC Saarbrücken-Tischtennis: 117 Stimmen (28,26 %) Hylo Team Saar: 108 Stimmen (26,08 %) 1. BC Bischmisheim: 70 Stimmen (16,91 %) (Quelle: VSS)

Während es bei den beiden Olympia-Teilnehmern jeweils ein klares Votum der Fachjury gegeben habe, sollen bei der Mannschaftswertung nur wenige Stimmen ausschlaggebend gewesen sein (siehe dazu separate Info mit den Einzelergebnissen).

Die Sportjournalisten überraschten die Sieger: „Wir haben die Sportlerin und die Sportler des Jahres mit einer Videobotschaft überrascht und ihnen herzlich gratuliert“, berichtet VSS-Vorsitzender Thorsten Klein. Patrick Franziska und und FCS-Teammanagaer Nicolas Barrois sollen sich umgehend mit einer Nachricht bedankt haben.