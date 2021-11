Derby am letzten Spieltag vor der Winterpause : Greulach schießt Herrensohr nach 30 Sekunden zum Derbysieg

Saarbrücken Was für ein verrücktes Saarbrücker Derby am letzten Spieltag vor der Winterpause in der Saarlandliga. Der SC Brebach empfing am Samstagnachmittag den TuS Herrensohr und die Wiese in Brebach war nach nur 30 Sekunden schon gemäht.