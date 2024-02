„Wohlfühloase statt Autostraße“ Tanzen und Feiern für besseren ÖPNV – Protestaktion auf gesperrter A620 in Saarbrücken am Sonntag

Saarbrücken · Am Wochenende ist die A620 in Saarbrücken gesperrt. Das nutzen Fridays For Future und Greenpeace, um die Autobahn am Sonntag in eine „Wohlfühloase“ mit Musik und kreativen Aktionen zu verwandeln.

29.02.2024 , 21:44 Uhr

Die Auffahrt auf die Stadtautobahn zwischen Wilhelm-Heinrich-Brücke und Luisenbrücke in Saarbrücken bleibt am Wochenende gesperrt. Das wollen Greenpeace und Fridays For Future nutzen, um die Autobahn in eine „Wohlfühloase“ zu verwandeln. Foto: ADAC Saarland